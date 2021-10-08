Генри Роллинз возвращается в Россию

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15 февраля 2022 года в московском клубе «Известия Hall» выступит легенда панка, экс-вокалист культовой группы Black Flag, писатель, актер, теле- и радиоведущий Генри Роллинз. Последний раз он приезжал в нашу страну четыре года назад.
На этот раз Генри Роллинз представит новую программу «Good To See You 2022».
«Он честно расскажет о периоде своей жизни, начиная с последнего тура и заканчивая временем, которое изменило мир — пандемией. Это было, мягко говоря, интересное время, и ему есть что вспомнить», — сообщают организаторы выступления, концертное агентство T.C.I..
Билеты уже поступили в продажу на сайте T.C.I..
Шоу будет проходить на английском языке. Для московского концерта предусмотрена возможность синхронного перевода. Это дополнительная услуга, приобретя которую, зритель получит персональное устройство с наушниками перед входом в зал.
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