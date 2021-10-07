Проектная школа для подростков «Каскад» пройдет в пяти российских городах

© «Каскад. Проект как метод»

Школа «Каскад. Проект как метод» запускается в Москве, Мурманске, Апатитах, Новосибирске и Твери. Бесплатные занятия для подростков будут проводить современные художники, а в конце года участники представят собственные арт-проекты на выставках в Москве и регионах.

Расписание дней открытых дверей (регистрация — здесь):

Москва

9 октября в 16:00 — галерея «Триумф»

10 октября в 16:00 — Центр Вознесенского

Тверь

18 октября в 19:00 — Центр современной культуры «Рельсы»

Мурманск

13 октября в 16:00 — Мурманский областной художественный музей

Апатиты

13 октября в 19:00 — Центр современного искусства «Сияние»

Новосибирске

18 октября в 17:00 — Центр культуры ЦК19



«Каскад» — это альтернатива школьному курсу «Проектная деятельность», который был недавно введен в учебную программу старшеклассников. Создательницы проекта Саша Хейфец и Лида Лобанова хотят дать возможность ученикам выйти за пределы школы и в интересном им формате реализовать проект в сфере современного искусства в музее, галерее или любой другой культурной институции.

Подростки будут придумывать инсталляции, перформансы или медиапроекты под руководством современных художников, кураторов, музыкантов, журналистов и других специалистов. Работая над проектами на всех этапах от замысла до реализации, подростки не только получают прикладные навыки проектной деятельности, но и развивают целый ряд soft skills, без которых сегодня невозможно себе представить личный план развития молодого человека. Придумывая выставку, которая объединит все проекты, подростки получат представление о музейных процессах и станут больше вовлечены в культурную жизнь города. Помимо арт-кураторов с участниками работают тьюторы — люди с психологическим или педагогическим образованием, которые следят за динамикой и психологическим климатом в команде.

В 2020 году «Каскад» получил премию «Инновация», в 2021 году проект поддержал Фонд президентских грантов, благодаря чему открылись представительства программы в регионах: в Мурманске, Апатитах, Новосибирске и Твери. В фокусе программы «Каскад. Регионы» — локальная художественная ситуация, возможность открытого диалога о современном искусстве, а также развитие коллабораций между заинтересованными в художественных практиках молодых взрослых.

Региональное направление Мурманской области (Мурманск и Апатиты) запускается с участием Мурманского областного художественного музея и Центра современного искусства «Сияние». Руководители групп: художница, куратор, менеджер проектов в сфере культуры Ольга Широкоступ, ведущий методист отдела Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» Дмитрий Колатаев и заведующий отделом «Культурно-выставочного центра Русского музея» Анна Ромашова.

В Новосибирске с подростками будут работать художница Кристина Шабанова, архитектор Евгения Леонтьева, руководитель отдела просветительских проектов ЦК19 Ирина Петрова, в гости к подросткам с отдельными воркшопами будут приходить местные художники. Площадка итоговой выставки — Центр культуры ЦК19.

В Твери кураторами направлений станут художница, кураторка и экоактивист Анастасия Каменская и журналист, арт-критик Игорь Гребельников. Они будут работать с подростками в Центре современной культуры «Рельсы».

Участники всех региональных групп научатся использовать разные исследовательские практики в авторской художественной работе, подробно рассмотрят произведения современного искусства разных жанров, сформулируют собственные идеи и создадут собственные проекты.

Программа «Каскад. Проект как метод» в Москве также расширит свое присутствие. Итоговые проекты будут представлены в Музее Москвы, Центре Гиляровского, галерее «Триумф», Центре Вознесенского, в фонде Ruarts и на других площадках, среди которых библиотеки и культурные центры.

Совместно с Фондом Ruarts будет запущено отдельное направление для выпускников прошлых лет «Каскада», где молодые кураторы с поддержкой Ивана Ярыгина смогут поработать не только с подростковыми проектами, но и сделать выставку на основе коллекции современного искусства фонда.

В этом году в школе «Каскад. Проект как метод» будет 20 направлений. Среди них: «Скульптура и графика» с художницей Ириной Петраковой, «Текстиль, костюм и мода» с художницей и дизайнером Panika Derevya, «Тело и звук» с перформеркой Катей Калюжной и композитором Максимом Сергеевым, «Deaf Teens» (направление для слабослышащих и глухих подростков) с сурдопедагогом-дефектологом Владом Колесниковым и независимой кураторкой и авторкой образовательных программ Машей Сарычевой, «Слово/движение/изображение» с художницей и куратором Катей Кабалиной и филологом Витей Цатряном и многие другие. Также третий год подряд будет работать направление «Музей и город» — кроссмедийный курс, в котором работа над художественным проектом будет перекликаться с исследовательскими практиками. Главная его особенность — взаимодействие с Музеем Москвы: вместе с кураторами подросткам предстоит посетить музейные фонды, увидеть редкие документы и находки из археологических раскопок разных времен, а также осмыслить особенности городской среды Москвы.

Еще одной площадкой для «Каскада» в этом году станет Центр Вознесенского, где будут проходить занятия курса «Поэзия? Круто!» поэта и критика Дмитрия Герчикова. Сотрудничество «Каскада» и Центра Вознесенского pначалось этим летом — с 11 июня по 11 июля в нем проходила выставка «Вовремя быть».

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов







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