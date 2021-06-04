В Центре Вознесенского покажут работы участников школы «Каскад. Проект как метод»

© Центр Вознесенского

11 июня в Центре Вознесенского откроется выставка «Вовремя быть» участников школы «Каскад. Проект как метод» — независимого проекта для подростков, где они обучаются современному искусству под руководством кураторов, художников и поэтов.

Об этом сообщает сайт Центра Вознесенского.

«Каскад. Проект как метод» — независимый образовательный проект. С октября по май кураторы и тьюторы ведут курсы для подростков из Москвы и регионов по перформансу, саунд-арту, инсталляциям, медиажурналистике, кураторству, скульптуре и другим видам и практикам современного искусства. «Каскад» вошел в шорт-лист премии Moscow Urban Forum Community Awards 2019, стал лауреатом премии «Инновация-2020» и победителем премии «‎Сноб. Сделано в России — 2020» в номинации «‎Z» за организацию выставки для художников поколения Z в Музее Москвы.‎

Ежегодным итогом проекта становится масштабная выставка-фестиваль. Экспозиция этого года объединит две культурные площадки: Центр Вознесенского на Большой Ордынке и Музей Москвы на Зубовском бульваре. Проект в Центре Вознесенского носит название «Вовремя быть».

В «Каскаде» сезона 2020/2021 обучались около 250 молодых людей в возрасте от 13 до 18 лет. С октября по май они работали над созданием собственных проектов вместе с Ириной Петраковой, Катей Муромцевой, Дмитрием Хворостовым, Ольгой Широкоступ, Катей Порутчик, Ганной Зубковой и другими художниками и кураторами.

Этой весной выпускники «Каскада» работали в творческой резиденции в Музее Москвы. По ее итогам состоялась однодневная выставка-событие. Выставка в Центре Вознесенского — это переосмысление не только опыта резиденции, но и опыта показа работ — от стихийного мероприятия к продуманной длительной экспозиции.

На двух этажах Центра будут представлены инсталляции, арт-объекты, скульптуры, перформансы и видео, созданные участниками двух творческих лабораторий: курса «Поэзия? Круто!» (кураторы — Дмитрий Герчиков, Лидия Гуменюк) и резиденции в Музее Москвы (куратор — Катя Муромцева), на которой работали выпускники двух предыдущих лет.

Участники выставки: Сабина Байсарова, Полина Хапаева, Анастасия Перьева, Максим Бобков, Серёжа Щепилов, Лиза Черняева, Анфиса, Тимофей Майко, Вера Варади, София Шишканова, Мария Котляр, Себастьян Нет.

Кураторы выставки: Катя Муромцева, Ульяна Артамошина, Полина Хапаева, Сабина Байсарова.

Выставка «Вовремя быть» в Центре Вознесенского продлится до 11 июля. Участники «Каскада» подготовили к выставке серию перформансов, часть из них будет показана на открытии.







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