Нобелевская премия по литературе присуждена Абдулразаку Гурне

© Mark Pringle / British Council

Сегодня, 7 октября, в Стокгольме Нобелевский комитет Шведской академии назвал обладателя Нобелевской премии по литературе. Лауреатом 2021 года стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна.

Как сообщает nobelprize.org, премия присуждена «за бескомпромиссность и сострадание, с которыми он обличает последствия колониализма и рассказывает о судьбах беженцев в водовороте культур и континентов».

Абдулразак Гурна родился в 1948 году на острове Занзибар, с конца 1960-х живет в Великобритании, в 1982 году защитил докторскую степень в Кентском университете, читал там лекции о постколониальной литературе и творчестве писателей диаспор, прежде всего выходцев из колоний Великобритании на востоке Африки, Индии и Карибских островов.

В звании профессора возглавляет аспирантуру на кафедре английского языка Кентского университета. Редактировал журнал «Уасафири», двухтомный сборник «Эссе об африканской письменности» и «Компаньон к Салману Рушди».

Автор десяти романов, один из которых — «Paradise» (1994) — был отобран в шорт-лист Букеровской премии, рассказов, а также исследований о современных постколониальных писателях, таких как Видиадхар Сураджпрасад Найпол, Салман Рушди и Зои Уиком.

«Он был признан одним из ведущих постколониальных писателей Африки. В его рассказах есть отсылки к Корану и [сказкам] "Тысячи и одной ночи". Он пребывает в пространстве между культурами, между жизнью, которая была, и той, что притягивает его, но это неопределенное состояние, которое уже никогда не преодолеть», — цитирует ТАСС председателя Нобелевского комитета Андерса Ульссона.

Вручение Нобелевской премии по литературе состоится 10 декабря в Осло.







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