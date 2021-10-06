Международная выставка современного искусства пройдет в Новой Третьяковке

Lucy + Jorge Orta. Antarctic Village – No Borders. 2007 © Thierry Bal / ADAGP

23 ноября в Западном крыле Новой Третьяковки откроется выставка «Многообразие / Единство. Современное европейское искусство. Берлин. Москва. Париж».

Об этом рассказала ТАСС генеральный директор Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) Зельфира Трегулова.

«Было очень сложно собрать вместе абсолютно уникальные работы ныне живущих художников. Все произведения происходят из собраний художников. Это очень живая, вибрирующая история», — отметила она.

Гендиректор ГТГ напомнила, что выставка была перенесена с 2020 года из-за пандемии. Ранее она успела побывать в Берлине.

В экспозицию войдут около 200 работ, которые были созданы европейскими художниками, живущими в разных странах, сообщает сайт ГТГ.

Среди участников выставки Эйя-Лииза Ахтила, Герхард Рихтер, Моника Бонвичини, Олафур Элиассон, Мона Хатум, Илья Кабаков, Алисия Кваде, Роман Ондак, Вольфганг Тильманс, Кристиан Болтански, Ансельм Кифер, Эрвин Вурм, Нил Ялтер и арт-группа Slavs and Tatars.

Кураторский комитет выставки возглавляют Зельфира Трегулова и председатель Фонда искусства и культуры Вальтер Смерлинг. В состав комитета входят кураторы из разных стран: Саймон Бейкер (Европейский дом фотографии, Париж), Фаина Балаховская (Москва), Кей Хеймер (Музей Кунстпаласт, Дюссельдорф), Понтус Киандер (Хельсинки), Камилла Морино (Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, Париж), Иоханна Нойшеффер и Анна Шванц (Office Impart, Берлин), Хильке Вагнер (Альбертинум, Дрезден), Петер Вайбель (Zentrum für Kunst und Medien, Карлсруэ).

«Проект "Многообразие / Единство" демонстрирует жизненную силу и многообразие современного европейского искусства с момента падения Железного занавеса до наших дней и подчеркивает значимость межкультурного диалога во времена политической неопределенности, — говорится в описании проекта на сайте Года Германии в России 2020/2021. — Организаторы выставки задаются вопросами свободы, достоинства, демократии и уважения и рассматривают исторически значимые и современные темы: политическое и личное самосознание, миграция, (внутренний) ландшафт, свобода и равенство полов, национальность и территориальность, геополитические и социальные конфликты».

Выставка «Многообразие / Единство. Современное европейское искусство. Берлин. Москва. Париж» в Западном крыле Новой Третьяковки продлится до 13 марта 2022 года.







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