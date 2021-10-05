Юбилей последней пластинки The Beatles отпразднуют в Москве

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9 октября, в день рождения Джона Леннона, в новом московском клубе «Артист Hall» пройдет XVI Международный фестиваль музыки The Beatles «Битлзфест». Он будет посвящен юбилею «Let It Be» – последнего студийного альбома легендарной группы.
C 17:30 до 23:00 на двух сценах выступят десять групп.
«Новички и маститые артисты, столичные коллективы и гости из других городов, концептуальные программы и битловские костюмы — фестиваль в этом году, как и всегда, обещает стать особенным!», — сообщают организаторы «Битлзфеста».
Программу, посвященную юбилею «Let It Be», представят Корней и группа Zebra Band.
Также в расписании фестиваля выступление воссоединившихся на один концерт The Beatween, специальный сет Nash Albert ко дню рождения Джона Леннона, выступления групп Underhood (Петербург), Dans Ramblers, The 4Beatles, The Beatboys, программы песен T. Rex, The Rolling Stones и бит-квартета «Секрет».
Адрес клуба «Артист Hall»: Ленинградский проспект, д. 47, стр. 19 (100 м от выхода из метро «Аэропорт»).
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