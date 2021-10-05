Международная программа «Золотой маски» пройдет в трех странах

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В октябре и ноябре в Эстонии, Латвии и Турции будут представлены спектакли фестиваля «Золотая маска».
Об этом сообщает пресс-служба «Золотой маски».
7 октября откроется 15-й Фестиваль «"Золотая маска" в Латвии», в программе которого 9 российских спектаклей — от балета Театра имени Леонида Якобсона до постановки театра «Поиск» из Лесосибирска.
В 16-й раз в этом году пройдет фестиваль «Золотой маски» в Эстонии. В Таллине, Кохтла-Ярве, Нарве зрители увидят спектакли театром «Сатирикон», «Балет-Москва», Karlsson Haus и Театра наций. Также в программе фестиваля вручение премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства латвийскому сценографу и художнику Андрису Фрейбергсу, которое состоится 13 октября в театре «Дайлес» (Рига).
В этом году фестивали в странах Балтии расширяют свой формат и представят спектакли не только на сценических площадках, но и на экране кинотеатров. В партнерстве с проектом TheatreHD будет показан балет «Ромео и Джульетта» екатеринбургского театра Урал Опера Балет.
Кроме того, этой осенью «Золотая маска» продолжит сотрудничество с Международным Стамбульским театральным фестивалем, который пройдет с 22 октября по 20 ноября в онлайн-формате на специальной цифровой платформе. «Золотая маска» представит три спектакля, отмеченных российской национальной театральной премией: «Борис» Дмитрия Крымова, «Дети солнца» Тимофея Кулябина и «Медведь» Владимира Панкова
Международная программа фестиваля «Золотая маска» осуществляется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации
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