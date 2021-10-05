Симфонический форум России проходит в Екатеринбурге

© Свердловская государственная академическая филармония

Свердловская государственная академическая филармония с 30 сентября по 8 октября проводит в Екатеринбурге VI Симфонический форум России. В нем участвуют оркестры из Москвы, Екатеринбурга, Красноярска, Якутска, Томска, Ульяновска и Уфы.

На правах принимающей стороны VI Симфонический форум России открыл Уральский филармонический оркестр под управлением главного дирижера Дмитрия Лисса. Этот же оркестр под управлением приглашенного дирижера Александра Лазарева выступит на закрытии форума.

Москву представляет Российский национальный оркестр под управлением скрипача и дирижера Сергея Крылова. Впервые в форуме участвует крупнейший в стране молодежный проект в области оркестровой культуры — Российский национальный молодёжный симфонический оркестр под управлением Димитриса Ботиниса.

В программе форума 12 концертов. Они проходят в Екатеринбурге, региональных и городских филармонических залах Свердловской области (Каменске-Уральском, Асбесте, Ирбите). Выступления оркестров транслируются в Виртуальном концертном зале Свердловской филармонии.

Симфонический форум России проводится в Екатеринбурге с 2010 года. Наряду с концертами на форуме организуется деловая программа для руководителей коллективов, в которой подводятся итоги мониторинга деятельности региональных оркестров, обсуждаются вопросы, затрагивающие актуальные аспекты «симфонической отрасли».

Форум организован при участии Союза концертных организаций России и при поддержке Министерства культуры РФ и губернатора Свердловской области







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