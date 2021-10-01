Подведены итоги фестиваля актуального научного кино ФАНК

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30 сентября в Москве завершился фестиваль актуального научного кино ФАНК. Лауреатами фестиваля стали фильмы «iHuman» норвежского режиссера Тонье Хессен Шей и «Человеческая природа» американского режиссера Адама Болта.
Фильму «iHuman» (Норвегия-Дания, 2019) присужден NFT-приз имени Натальи Бехтеревой, учрежденный Фондом поддержки исследований мозга имени академика Н.П. Бехтеревой специально для ФАНК. Этот приз победитель может разместить в своей цифровой галерее, обменять на другие NFT или выставить на продажу на NFT-маркетплейсе за криптовалюту.
«Почему я голосую за "iHuman"? Когда-то Фрейд описал три крупнейших удара, нанесенные самолюбию человечества. Первый — утрата веры в наше центральное место во Вселенной в результате коперниковой революции. Второй — утрата веры в наше божественное происхождение в результате дарвиновской революции. Третий — утрата веры в то, что мы "хозяева в собственном доме", обуреваемом неконтролируемыми подсознательными влечениями. Фильм "iHuman" наглядно показывает, нас ждет и четвертое потрясение — что наш разум вскоре может перестать быть самым мощным интеллектом на Земле. Авторам фильма удалось убедительно показать, насколько серьезна эта перспектива, и как о многом она заставляет задуматься в поисках новых опор нашей жизни», — прокомментировал свой выбор член жюри, академик, директор Института перспективных исследований мозга МГУ Константин Анохин.
В номинации «Приз зрительских симпатий» диплом ФАНК получил фильм «Человеческая природа» (Human Nature, США, 2019).
Фестиваль ФАНК проходил с 24 сентября. В четырех московских кинозалах можно было увидеть 22 полнометражные авторские картины о науке и новых технологиях.
Теперь ФАНК отправляется в регионы: с октября по декабрь по всей России в седьмой раз пройдут Дни научного кино ФАНК. Подробная информация — на сайте фестиваля.
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