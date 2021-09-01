В Москве пройдет фестиваль актуального научного кино

Кадр из фильма «В погоне за Гедонией» © ФАНК

Более двадцати полнометражных авторских картин о науке и новых технологиях будут показаны с 24 по 30 сентября в Москве на фестивале актуального научного кино ФАНК.

Площадками фестиваля станут кинотеатры «Иллюзион» и «Октябрь», кинозал Новой Третьяковки и Центр документального кино. Там можно будет посмотреть фильмы, исследующие темы космоса, искусственного интеллекта, генной инженерии, человеческих страхов и взаимоотношений.

На открытии будет представлена картина режиссера Перниллы Розы Грёнкъер «В погоне за Гедонией» (Hunting for Hedonia, 2019, Дания), озвученная Тильдой Суинтон. Это фильм о технологии глубокой стимуляции мозга (DBS — революционный инструмент нейробиологии, который помогает в лечении болезни Паркинсона) и о том, как она влияет на человеческое сознание.

Герои другого документального фильма Грёнкъер «Решения» (Solutions, 2021, Дания) — десять ведущих ученых, которые, уйдя в пустыню в Нью-Мехико, подальше от цивилизации, размышляют над решением глобальных и наиболее актуальных проблем человечества.

Узнать больше о фильмах программы, посмотреть расписание и купить билеты на показы фестиваля ФАНК можно на его сайте.







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