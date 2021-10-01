«НЛО» устраивает гаражную распродажу

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2 и 3 октября в центре Москвы состоится #НЛОфест – большая гаражная распродажа книг издательства «Новое литературное обозрение».

Распродажа будет проходить с 9:00 до 21:00 по адресу Тверской бульвар, д. 13, стр. 1, подъезд 2.

Как сообщает сайт «НЛО», акция приурочена к тридцатилетию издательства.

«Мы разобрали склад "НЛО" и нашли там много интересного и неожиданного: от бестселлеров разных лет до самых настоящих раритетов, многие из которых давно нигде не достать», — пишут организаторы распродажи.

Среди сотен книг и журналов, которые будут представлены на распродаже, «Истории страны Рембрандта» Ольги Тилкес, «Париж в 1814–1848 годах» Веры Мильчиной, «Советский анекдот: указатель сюжетов» Михаила Мельниченко, «Петр Первый: благо или зло для России?» Евгения Анисимова, «Появление героя» Андрея Зорина, «Товарищ Павлик» Катрионы Келли и трехтомная «История тела», написанная французскими, британскими и американскими антропологами и историками культуры.







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