Открыт набор в VR-мастерскую Арсения Жиляева и Валентина Дьяконова

© Факультет современного искусства Высшей школы «Среда обучения» / Facebook

Факультет современного искусства Высшей школы «Среда обучения» открывает набор в виртуальную мастерскую «Эпиметей» художника Арсения Жиляева и куратора Музея современного искусства «Гараж», критика и культуролога Валентина Дьяконова.

Заявки принимаются на странице программы «Эпиметей» до 15 октября от представителей любых творческих профессий, главным требованием является готовность к игре, коллективной работе и переживанию совместного опыта с другими участниками мастерской.

По итогам выполнения творческого задания будет проведен отбор участников программы, а также выделены гранты и скидки на обучение.

Программа «Эпиметей» построена на идее переизобретения истории искусства — участники становятся своего рода лаборантами, ответственными за производство прототипов художественных произведений, а также за интеграцию их в синтезируемые ведущими мастерской версии реальности.

Предусмотрены два сценария прохождения программы:

с VR-очками Oculus Quest 2 (рекомендуется);

без VR-очков — допустимый вариант для владельцев достаточно мощных компьютеров; в качестве теста производительности можно использовать VR-выставку «Ритуальность».



Три устройства будут разыграны с помощью генератора случайных чисел среди студентов. Тем, кого выберет генератор, очки будут предоставлены на время обучения по договору аренды. Остальным участникам придется приобрести их самостоятельно (или пройти программу без очков).

Проекты, созданные в мастерской будут экспонироваться в VR-галереях факультета, а в конце курса будут представлены офлайн в галерее «Среда» в Cube.Moscow.







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