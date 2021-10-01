Фонд Александра Печерского представит цикл фильмов «Уроки Нюрнберга»

© Фонд памяти Александра Печерского

К 75-летию окончания Нюрнбергского процесса Фонд памяти Александра Печерского подготовил цикл документальных просветительских фильмов «Уроки Нюрнберга».

Как сообщает «Российская газета», фильмы будут показывать в школах, для широкой публики они станут доступны в следующем году.

В документальных «уроках» впервые предпринята попытка просто и доступно изложить перипетии масштабного политического и военного конфликта, развеять мифы и расставить важнейшие исторические акценты, отмечает пресс-служба Фонда Александра Печерского.

Цикл знакомит зрителей не только с ходом международного военного трибунала, его значением для мировой истории, но и рассказывают о страшных последствиях нацизма, злодеяниях, совершенных последователями гитлеровского режима, судьбах реальных людей.

Фильмы основаны на свидетельствах узников концлагерей Томаса Бюргенталя и Стеллы Никифоровой, интервью крупнейшего специалиста по Нюрнбергу, юриста, писателя и историка Александра Звягинцева, внука Председателя Нюрнбергского трибунала Джеффри Лоуренса Патрика Лоуренса, генерального прокурора Чешской Республики в 2011–2021 годах Павла Земана, кинорежиссера Оливера Стоуна, профессора истории Американского университета в Вашингтоне Питера Кузника, социолога ИС РАН Марии Мацкевич и многих других.

Научным консультантом просветительского цикла «Уроки Нюрнберга» выступил профессор Станислав Аристов.

Фонд Александра Печерского ведет постоянную работу по популяризации объективного знания о Нюрнбергском процессе. В прошлом году по инициативе специалистов Фонда в Государственной публичной библиотеке в Москве и Петербурге была открыта международная выставка «Нюрнбергский процесс: взгляд из Москвы». В эти дни при участии Фонда идут съемки художественного фильма Николая Лебедева «Нюрнберг», кадры из которого впервые будут показаны в новом просветительском цикле.

Просветительский цикл «Уроки Нюрнберга» подготовлен при финансовой поддержке Грантов Мэра Москвы и содействии ГБПОУ «Воробьевы горы»







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