Международный фестиваль короткометражных фильмов пройдет в Москве

Кадр из фильма «Бродяга Бро», реж. Петр Тимофеев © shnit Worldwide Shortfilmfestival

21 октября в Москве начнется Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival. Фестивальные показы также состоятся в Краснодаре, Казани, Екатеринбурге и других городах.

В программу национального конкурса «Made in Russia» вошли 16 фильмов, в том числе музыкальная драма о бездомности («Бродяга Бро» Петра Трофимова), экранизация прозы Евгении Некрасовой о домохозяйке в условиях патриархального быта («Руки» Кати Скакун), подростковый ромком в декорациях кадетского корпуса («Зарница» Алены Шевченко), мрачная драма взросления в духе братьев Дарденн («Море волнуется» Михаила Давыдова) и экспериментальный анимационный фильм, впервые показанный на Берлинале («Вадим на прогулке» Саши Свирского).

31 октября в Музее современного искусства «Гараж» состоится закрытие фестиваля и награждение победителей национального конкурса. Их определит жюри, в состав которого вошли продюсер Янна Буряк, режиссер Иван Соснин и глава European Short Pitch Жюли Марне.

Также на фестивале будет проводиться международный конкурс, вне конкурса будут представлены программа комедийных короткометражек COMEDY shnit и — впервые — программа экспериментального кино shnit EXPERIMENTS, которая объединит короткометражные фильмы из семи стран, включая Россию.

Площадками shnit Worldwide Shortfilmfestival в Москве помимо музея «Гараж» станут кинотеатры сети «Москино», кинотеатр «Иллюзион», Мультимедиа Арт Музей и пространство ДК Рассвет. В Краснодаре фильмы shnit покажут в Центре современного искусства «Типография», в Казани — в Центре современной культуры «Смена», в Екатеринбурге — в кинозале Ельцин Центра.

Фильмы международного конкурса демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами, российские фильмы — с английскими субтитрами. Международный конкурс и внеконкурсные программы будут объявлены позднее.







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