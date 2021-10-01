В МАММ открывается новый сезон лекционного курса Ирины Кулик

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5 октября в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) начнется третий цикл лекций арт-критика и историка искусств Ирины Кулик «Хонтологии, утопии и дистопии в искусстве ХХ-ХХI веков».
Предмет курса — широкий пласт современной культуры, включающий визуальные искусства, кинематограф, сериалы, музыку и интернет-культуру.
В лекциях нового сезона Ирина Кулик сделает акцент на утопиях и дистопиях в современном культурном контексте.
Противоположны ли эти понятия или, возможно, взаимообратимы? Какое место утопические концепции занимают в истории художественной мысли последнего столетия, а антиутопии — в нашей повседневной реальности?
Расписание цикла «Хонтологии, утопии и дистопии в искусстве ХХ–ХХI веков» опубликовано на сайте МАММ.
Первая лекция состоится 5 октября. Ее тема «"Мы" Замятина — антиутопия русского авангарда».
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