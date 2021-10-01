В МАММ открывается новый сезон лекционного курса Ирины Кулик

Тема первой лекции: «"Мы" Замятина – антиутопия русского авангарда» © PiterOldBook.ru

5 октября в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) начнется третий цикл лекций арт-критика и историка искусств Ирины Кулик «Хонтологии, утопии и дистопии в искусстве ХХ-ХХI веков».

Предмет курса — широкий пласт современной культуры, включающий визуальные искусства, кинематограф, сериалы, музыку и интернет-культуру.

В лекциях нового сезона Ирина Кулик сделает акцент на утопиях и дистопиях в современном культурном контексте.

Противоположны ли эти понятия или, возможно, взаимообратимы? Какое место утопические концепции занимают в истории художественной мысли последнего столетия, а антиутопии — в нашей повседневной реальности?

Расписание цикла «Хонтологии, утопии и дистопии в искусстве ХХ–ХХI веков» опубликовано на сайте МАММ.

Первая лекция состоится 5 октября. Ее тема «"Мы" Замятина — антиутопия русского авангарда».







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU