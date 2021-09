Петиция: Мы требуем отменить закон об «иноагентах»

Сегодня, 14 сентября, более 150 некоммерческих организаций, СМИ, благотворительных фондов и других общественных инициатив опубликовали петицию с требованием отменить российский закон об «иностранных агентах».

Петиция, инициаторами которой выступили правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо» и интернет-издание «Медуза», размещена на Change.org, она адресована Государственной Думе, Совету Федерации и Уполномоченному по правам человека.

COLTA.RU присоединяется к петиции и приводит ее полностью:





Мы требуем отменить закон об «иноагентах»

С начала 2021 года Минюст России внес в реестр так называемых иностранных агентов 6 СМИ, 20 журналистов и 7 НКО. Эти организации и люди пополнили список из 221 «иноагентов», принудительно внесенных российскими властями в соответствующие реестры в 2013–2020 годах. Мы оцениваем происходящее как акт государственного давления на СМИ и общественные организации. И само законодательство, и сложившаяся правоприменительная практика направлены на ослабление институтов гражданского общества.

Законодательство об «иноагентах» — откровенно дискриминационное и неправовое: оно противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Мы видим, к чему в реальности приводит попадание в реестр «иноагентов»:

Многие организации вынуждены прекратить работу и ликвидироваться. Остальные находятся под постоянным риском проверок и принудительной ликвидации. Правила постоянно ужесточаются и сформулированы так, что полностью соответствовать им в принципе невозможно.

Над иноагентами постоянно висит дамоклов меч уголовной ответственности от штрафов до лишения свободы до 5 лет и первый такой приговор уже вынесен этим летом

Малейшие нарушения правил (будь то требования к отчетности, которые не могут однозначно истолковать даже специалисты минюста, или к маркировке материалов) приводят к многомиллионным штрафам и банкротству организаций.

СМИ теряют рекламодателей и источники информации.

На деятельность НКО накладывается все больше ограничений: например, запрет выдвигать кандидатов в Общественные наблюдательные комиссии, проведение антикоррупционных экспертиз, ограничения в организации публичных мероприятий.

Так называемые физические лица — иностранные агенты обязаны сопровождать каждое свое высказывание (включая комментарии в соцсетях) специальным уведомлением и отчитываться не только о своих доходах, но и о каждом потраченном рубле. Это

беспрецедентное вторжение в частную жизнь. Такие требования невозможно оправдать ничем: это неприкрытое издевательство над людьми и их человеческим достоинством.

В результате ущемляются права всех граждан России. У них сокращается доступ к независимым источникам информации. Все слабее становятся организации, которые помогают людям в беде.



Девять лет, с момента принятия первой версии законодательства об «иноагентах» в июне 2012 года, мы слышим постоянные обещания властей присмотреться к этому законодательству и скорректировать правоприменение. Вместо этого законодательство только ужесточается и расширяется. Теперь оно распространяется не только на некоммерческие организации, но и на СМИ; требует не только отчетности и маркировки, но и вводит прямые запреты. Наконец, это законодательство касается не только организаций, но и обычных людей. «Иноагентом» сегодня может стать кто угодно.

Судя по всему, помимо гражданских организаций и СМИ список «иноагентов» будет пополняться просветителями, благотворителями, культурными институциями. Иначе говоря, теми инициативами, которые опираются в своей работе на общество, а не на власть.

Мы не питаем пустых иллюзий, но понимаем: бывают времена и ситуации, когда надо быть настоящими реалистами и требовать невозможного. Законодательство об «иноагентах» должно быть полностью отменено.

Мы призываем СМИ, НКО, благотворительные и другие инициативы присоединиться к нашему требованию — пишите на petition@meduza.io.



Список подписавшихся (на 14.09.2021) НКО, СМИ, гражданских и просветительских проектов, других инициатив в алфавитном порядке:

Благотворительный фонд «AdVita»

Адвокатская улица

Антидискриминационный центр «Мемориал»

Информационный портал коренных народов России «iRussia»

Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова*

Благотворительный фонд «Антон тут рядом»

Арестанты дела 212

Arzamas Academy

Проект «Архитектурные излишества»

Ассоциация журналистов-экологов Союза журналистов Росси

Baza

ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок»

Приморская общественная организация «Бюро региональных общественно-экологических

кампаний» (БРОК)

«Бумага»

Фонд «В защиту прав заключенных»*

«Важные истории»*

Wonderzine

Дизайн-бюро «Верстак»

Информационный портал «Весьма»

The Village

Фонд «Гематология и интенсивная терапия»

Движение «Голос»*

Проект «Горький»

Горячая линия*

Сообщество правозащитных организаций «Гражданин и Армия»

Правозащитная организация «Гражданский контроль»*

Центр ГРАНИ

Грани.Ру

Фонд «Гуманитарное действие»*

Фонд «Дедморозим»

Фонд «Детские сердца»

Журнал «Дискурс»

«Диссернет»

Телеканал «Дождь»*

Doxa

Фонд «Дом с маяком»

РОО волонтёров Самарской области «Домик детства»

Экологический центр «Дронт»

«Ещёнепознер»

Фонд «Жизненный путь»

Гражданский правозащитный проект «За права человека»

ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»

Издательский дом «Имидж-пресс»

InLiberty

The Insider*

Институт развития прессы – Сибирь*

Хакасский общественный экологический фонд «Ирис»

It’s My City

«Кабельщик»

Кавказский узел

Шахтинская интернет-газета «kvu.su»

Фонд помощи больным муковисцидозом «Тепло сердец» (Кислород)

KozaPress

COLTA.RU

Комитет «Гражданское содействие»*

Комитет против пыток

Комитет спасения Печоры

РОО помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт»

Фонд «Центр возрождения культурного наследия "Крохино"»

Независимый проект «Кружок»

Движение «Российская ЛГБТ-сеть»

LES.MEDIA

Фонд «Либеральная Миссия»

Студия «Либо\Либо»

АНО помощи животным «Маленькая жизнь»

Медиазона

Медуза*

Международный Мемориал*

Международный Социально Экологический Союз

Межрегиональная пациентская общественная организация по первичному иммунодефициту

Правозащитный центр «Мемориал»*

Проект «Мерчизм»

Московская школа новой литературы

МОХ

Экологическое движение «Мусора.Больше.Нет»

Московская Хельсинкская Группа

Газета «Наш Север»

Фонд помощи детям и семьям «Наши дети»

Независимое медицинское сообщество

Газета «Новый Качканар»

«Новый проспект»

Ночлежка

Правозащитный фонд «Общественный вердикт»*

Общество научных работников

Фонд «Общество Помощи Тарусской Больнице»

ОВД-Инфо

АНО «Особенный город»

Открытое пространство

ПАРНИ+

Пенза-онлайн

Проект «Пикетмэн»

Фонд «Подари жизнь»

Фонд «Последний адрес»

Правозащитный совет Санкт-Петербурга

Фонд «Предание»

Программа «Новая наркополитика»

Профсоюз журналистов и работников СМИ

Газета «Псковская губерния»

Ассоциация «ПЭН-Москва»

Ревда-инфо.ру

Репаблик

ROMB

Роскомсвобода

Союз общественных объединений «Российский исследовательский центр по правам

человека»*

Российский Социально-экологический Союз

Благотворительный фонд помощи заключенным и из семьям («Русь сидящая»)*

Санкт-Петербургский ПЕН-клуб

Сахаровский центр*

Движение «Серебряная Роза»

Центр охраны здоровья и социальной защиты «СИБАЛЬТ»*

«Скажи Гордеевой»

Информационно-аналитический центр «СОВА»*

Центр «Соучастие в судьбе»

Журнал «Спектр»

ЛГБТ-группа «Стимул»

Проект «Страдающее средневековье»

Свердловская региональная общественная организация «Сутяжник»*

Фонд социально-правовой помощи «Сфера»*

Тайга.инфо

Фонд «Так-так-так»*

Телекомпания «ТВ2»

Фонд «Творческое объединение "Круг"»

АНО «Тебе поверят»

Телекомпания «ТВК»

Теплица Социальных Технологий

Студия «Техника речи»

Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р»*

Газета «Троицкий вариант — Наука»

Амурский экологический клуб «Улукиткан»

АНО организации содействия профилактике и охраны здоровья граждан «Феникс ПЛЮС»*

Фонд защиты городских животных

Фонд Константина Хабенского

Журнал «Холод»

Центр защиты прав СМИ*

Центр независимых социологических исследований*

Центр развития демократии и прав человека

Центр развития некоммерческих организаций*

Центр содействия международной защите

Центр содействия реформе уголовного правосудия

Газета «Черновик»



*Эти организации внесены в различные реестры иностранных агентов







