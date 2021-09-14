Петиция: Мы требуем отменить закон об «иноагентах»

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Сегодня, 14 сентября, более 150 некоммерческих организаций, СМИ, благотворительных фондов и других общественных инициатив опубликовали петицию с требованием отменить российский закон об «иностранных агентах».
Петиция, инициаторами которой выступили правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо» и интернет-издание «Медуза», размещена на Change.org, она адресована Государственной Думе, Совету Федерации и Уполномоченному по правам человека.
COLTA.RU присоединяется к петиции и приводит ее полностью:
С начала 2021 года Минюст России внес в реестр так называемых иностранных агентов 6 СМИ, 20 журналистов и 7 НКО. Эти организации и люди пополнили список из 221 «иноагентов», принудительно внесенных российскими властями в соответствующие реестры в 2013–2020 годах. Мы оцениваем происходящее как акт государственного давления на СМИ и общественные организации. И само законодательство, и сложившаяся правоприменительная практика направлены на ослабление институтов гражданского общества.
Законодательство об «иноагентах» — откровенно дискриминационное и неправовое: оно противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Мы видим, к чему в реальности приводит попадание в реестр «иноагентов»:
Многие организации вынуждены прекратить работу и ликвидироваться. Остальные находятся под постоянным риском проверок и принудительной ликвидации. Правила постоянно ужесточаются и сформулированы так, что полностью соответствовать им в принципе невозможно.
Над иноагентами постоянно висит дамоклов меч уголовной ответственности от штрафов до лишения свободы до 5 лет и первый такой приговор уже вынесен этим летом
Малейшие нарушения правил (будь то требования к отчетности, которые не могут однозначно истолковать даже специалисты минюста, или к маркировке материалов) приводят к многомиллионным штрафам и банкротству организаций.
СМИ теряют рекламодателей и источники информации.
На деятельность НКО накладывается все больше ограничений: например, запрет выдвигать кандидатов в Общественные наблюдательные комиссии, проведение антикоррупционных экспертиз, ограничения в организации публичных мероприятий.
Так называемые физические лица — иностранные агенты обязаны сопровождать каждое свое высказывание (включая комментарии в соцсетях) специальным уведомлением и отчитываться не только о своих доходах, но и о каждом потраченном рубле. Это
беспрецедентное вторжение в частную жизнь. Такие требования невозможно оправдать ничем: это неприкрытое издевательство над людьми и их человеческим достоинством.
В результате ущемляются права всех граждан России. У них сокращается доступ к независимым источникам информации. Все слабее становятся организации, которые помогают людям в беде.
Девять лет, с момента принятия первой версии законодательства об «иноагентах» в июне 2012 года, мы слышим постоянные обещания властей присмотреться к этому законодательству и скорректировать правоприменение. Вместо этого законодательство только ужесточается и расширяется. Теперь оно распространяется не только на некоммерческие организации, но и на СМИ; требует не только отчетности и маркировки, но и вводит прямые запреты. Наконец, это законодательство касается не только организаций, но и обычных людей. «Иноагентом» сегодня может стать кто угодно.
Судя по всему, помимо гражданских организаций и СМИ список «иноагентов» будет пополняться просветителями, благотворителями, культурными институциями. Иначе говоря, теми инициативами, которые опираются в своей работе на общество, а не на власть.
Мы не питаем пустых иллюзий, но понимаем: бывают времена и ситуации, когда надо быть настоящими реалистами и требовать невозможного. Законодательство об «иноагентах» должно быть полностью отменено.
Мы призываем СМИ, НКО, благотворительные и другие инициативы присоединиться к нашему требованию — пишите на petition@meduza.io.
Список подписавшихся (на 14.09.2021) НКО, СМИ, гражданских и просветительских проектов, других инициатив в алфавитном порядке:
Благотворительный фонд «AdVita»
Адвокатская улица
Антидискриминационный центр «Мемориал»
Информационный портал коренных народов России «iRussia»
Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова*
Благотворительный фонд «Антон тут рядом»
Арестанты дела 212
Arzamas Academy
Проект «Архитектурные излишества»
Ассоциация журналистов-экологов Союза журналистов Росси
Baza
ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок»
Приморская общественная организация «Бюро региональных общественно-экологических
кампаний» (БРОК)
«Бумага»
Фонд «В защиту прав заключенных»*
«Важные истории»*
Wonderzine
Дизайн-бюро «Верстак»
Информационный портал «Весьма»
The Village
Фонд «Гематология и интенсивная терапия»
Движение «Голос»*
Проект «Горький»
Горячая линия*
Сообщество правозащитных организаций «Гражданин и Армия»
Правозащитная организация «Гражданский контроль»*
Центр ГРАНИ
Грани.Ру
Фонд «Гуманитарное действие»*
Фонд «Дедморозим»
Фонд «Детские сердца»
Журнал «Дискурс»
«Диссернет»
Телеканал «Дождь»*
Doxa
Фонд «Дом с маяком»
РОО волонтёров Самарской области «Домик детства»
Экологический центр «Дронт»
«Ещёнепознер»
Фонд «Жизненный путь»
Гражданский правозащитный проект «За права человека»
ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»
Издательский дом «Имидж-пресс»
InLiberty
The Insider*
Институт развития прессы – Сибирь*
Хакасский общественный экологический фонд «Ирис»
It’s My City
«Кабельщик»
Кавказский узел
Шахтинская интернет-газета «kvu.su»
Фонд помощи больным муковисцидозом «Тепло сердец» (Кислород)
KozaPress
COLTA.RU
Комитет «Гражданское содействие»*
Комитет против пыток
Комитет спасения Печоры
РОО помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт»
Фонд «Центр возрождения культурного наследия "Крохино"»
Независимый проект «Кружок»
Движение «Российская ЛГБТ-сеть»
LES.MEDIA
Фонд «Либеральная Миссия»
Студия «Либо\Либо»
АНО помощи животным «Маленькая жизнь»
Медиазона
Медуза*
Международный Мемориал*
Международный Социально Экологический Союз
Межрегиональная пациентская общественная организация по первичному иммунодефициту
Правозащитный центр «Мемориал»*
Проект «Мерчизм»
Московская школа новой литературы
МОХ
Экологическое движение «Мусора.Больше.Нет»
Московская Хельсинкская Группа
Газета «Наш Север»
Фонд помощи детям и семьям «Наши дети»
Независимое медицинское сообщество
Газета «Новый Качканар»
«Новый проспект»
Ночлежка
Правозащитный фонд «Общественный вердикт»*
Общество научных работников
Фонд «Общество Помощи Тарусской Больнице»
ОВД-Инфо
АНО «Особенный город»
Открытое пространство
ПАРНИ+
Пенза-онлайн
Проект «Пикетмэн»
Фонд «Подари жизнь»
Фонд «Последний адрес»
Правозащитный совет Санкт-Петербурга
Фонд «Предание»
Программа «Новая наркополитика»
Профсоюз журналистов и работников СМИ
Газета «Псковская губерния»
Ассоциация «ПЭН-Москва»
Ревда-инфо.ру
Репаблик
ROMB
Роскомсвобода
Союз общественных объединений «Российский исследовательский центр по правам
человека»*
Российский Социально-экологический Союз
Благотворительный фонд помощи заключенным и из семьям («Русь сидящая»)*
Санкт-Петербургский ПЕН-клуб
Сахаровский центр*
Движение «Серебряная Роза»
Центр охраны здоровья и социальной защиты «СИБАЛЬТ»*
«Скажи Гордеевой»
Информационно-аналитический центр «СОВА»*
Центр «Соучастие в судьбе»
Журнал «Спектр»
ЛГБТ-группа «Стимул»
Проект «Страдающее средневековье»
Свердловская региональная общественная организация «Сутяжник»*
Фонд социально-правовой помощи «Сфера»*
Тайга.инфо
Фонд «Так-так-так»*
Телекомпания «ТВ2»
Фонд «Творческое объединение "Круг"»
АНО «Тебе поверят»
Телекомпания «ТВК»
Теплица Социальных Технологий
Студия «Техника речи»
Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р»*
Газета «Троицкий вариант — Наука»
Амурский экологический клуб «Улукиткан»
АНО организации содействия профилактике и охраны здоровья граждан «Феникс ПЛЮС»*
Фонд защиты городских животных
Фонд Константина Хабенского
Журнал «Холод»
Центр защиты прав СМИ*
Центр независимых социологических исследований*
Центр развития демократии и прав человека
Центр развития некоммерческих организаций*
Центр содействия международной защите
Центр содействия реформе уголовного правосудия
Газета «Черновик»
*Эти организации внесены в различные реестры иностранных агентов
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