Умер Лонни Смит

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28 сентября в возрасте 79 лет умер американский джазовый органист Лонни Смит.
Об этом сообщает Rolling Stone.
Лонни Смит родился в 1942 году в городе Лакаванна на западе штата Нью-Йорк в музыкальной семье, с детства был знаком с классической музыкой, музыкой госпел и джазом. В 1950-х выступал в нескольких вокальных ансамблях, тогда же ему подарили первый электроорган — Hammond B3.
Переехав в Нью-Йорк, в 1966 году стал участником квартета Джорджа Бенсона и вскоре выпустил свой первый альбом «Finger Lickin' Good Soul Organ» (1967), в записи которого участвовали Джордж Бенсон (гитара), Мелвин Спаркс (гитара), Ронни Кьюбер (саксофон) и Мэрион Букер (ударные).
В течение пяти лет Лонни Смит записал еще несколько пластинок совместно с этими музыкантами, а затем начал сольную карьеру, на протяжении которой выпустил более 30 альбомов под собственным именем. Значительная их часть в конце 1960-х — начале 1970-х годов была издана легендарным джазовым лейблом Blue Note.
Музыкальные вкусы Лонни Смита охватывали джаз, соул, фанк, фьюжн и диско. На концертах и в студии с ним работали такие артисты, как Ли Морган, Дэвид Ньюман, Кинг Кертис, терри Брэддс, Блю Митчелл, Джоуи Дефранческо и Джо Ловано. На крупнейших джазовых фестивалях вместе с Лонни Смитом выступали Гровер Вашингтон-младший, Рон Картер, Диззи Гиллеспи, Лу Дональдсон, Рон Холлоуэй и Карлос Сантана. Также Лонни Смит сотрудничал с певицами Дайон Уорвик, Глэдис Найт, Эттой Джеймс, Эстер Филлипс и Норой Джонс.
Последними альбомами, записанными Лонни Смитом, стали «All in My Mind» (2018) и «Breathe» (2021), на котором записано несколько совместных треков с Игги Попом.
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