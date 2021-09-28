Умер Николай Арутюнов

© Alexander Mikheev / Facebook

Сегодня, 28 сентября, в возрасте 63 лет умер блюзовый певец Николай Арутюнов.

Об этом сообщает РБК.

Николай Рафаэлович Арутюнов родился в 1958 году в Москве, в 11 лет стал участником школьного рок-ансамбле, в 1970-е пел в любительских группах.

В 1979 году организовал любительскую музыкальную группу «Лига блюза», которая играла блюзовую и рок-музыку. Отличительной особенностью группы был двуязычный формат: половина репертуара состояла из композиций на английском языке, а половина — из песен на русском. Группа просуществовала до 1999 года.

Николай Арутюнов стоял у истоков еще нескольких групп, в том числе «Николай Арутюнов & Funky Soul», «Четверг Арутюнова», «Николай Арутюнов & The Blues Barbarians», «Арутюнов & Quorum». Выступал в составе английской группы The Booze Band, неоднократно пел с зарубежными артистами, такими как Джонни Коуленд, Би Би Кинг, Ли Рокер, Крис Фарлоу. В 1994 году стал первым российским музыкантом, выступившим на главной сцене Всемирного джаз-фестиваля в Монтре.

Участвовал в телевизионных шоу «Голос 60+» и «Голос. Перезагрузка». Работал на радио, вел на «Финам FM» авторскую программу «Историческая справедливость» о рок-исполнителях 1960-х — 1970-х годов.







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