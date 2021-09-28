В центре Москвы открывается новая галерея современного искусства

Лада Учаева. Норм. 2021. Советский искусственный бархат, ручная вышивка. 100×100 см © 30/7 Gallery

29 сентября на Петровке 30/7 в центре Москвы начнет работу групповая выставка «Переживание места», она станет первым проектом галереи современного искусства «30/7».

Как сообщают организаторы выставки, на ней будут представлены работы молодых художников Насти Кузьминой, Василисы Лебедевой, Нади Петровой, Марии Романовой, Полины Сурововой, Лады Учаевой, Светланы Холлис, а также произведения культового советского нонконформиста Леонида Пурыгина.

Проект посвящен эстетическому переживанию пространства. Экспозиция делит галерею на восемь символических зон, каждая из которых рассказывает о своем месте в пространстве и представлена произведениями восьми участников выставки.

«Вдохновением для выставки стала работа французского философа Гастона Башляра "Поэтика пространства", который описывал эстетические переживания, вызванные разными местами, например, в доме детства, — объясняет куратор галереи и выставки Елена Теплова. — В ощущениях всё смешивается: история пространства, воспоминания, рожденные воображением идеи, мечты, эмоциональное состояние — из всего этого складывается "переживание места". Наша галерея находится в старом доме начала XIX века, у него много своего собственного контекста, своей истории, архитектурные, эстетические особенности. Вместе с художниками мы с ними взаимодействуем и в результате получаются грезы».

Выставка «Переживание места» в галерее «30/7» продлится до 7 ноября.

Галерея специализируется на искусстве среднего ценового сегмента, все работы экспозиции выставлены на продажу.







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