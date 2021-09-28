Катя Петровская примет участие в онлайн-презентации романа «Кажется Эстер»

Изображение с обложки книги «Кажется Эстер» © Издательство Ивана Лимбаха

3 октября культурно-образовательный проект «Эшколот» организует онлайн-презентацию русского перевода романа Кати Петровской «Кажется Эстер» с участием автора.

Начало в 19:00, регистрация — здесь.

Как сообщает сайт «Эшколота», помимо Кати Петровской в презентации и обсуждении русского перевода ее книги участвуют поэты Мария Степанова и Елена Фанайлова, переводчик Михаил Рудницкий и издатель Ирина Кравцова.

Роман «Кажется Эстер» удостоен премии имени Ингеборг Бахман, премии Strega Europeo, литературной премии города Аален Шубарт, премии Эрнста Толлера и литературной премии Aspekte. Книга переведена на двадцать языков, и теперь наконец выходит по-русски в Издательстве Ивана Лимбаха.

«Мы вольны делать разные предположения о жанровой природе книги Петровской: мне важно думать, что перед нами сказка. Сказка про то, как человек пошел искать язык, чтобы рассказать себе о своих, чтобы вернуть их себе — теперь уже навсегда, связать чужие оборванные жизни со своим путем, проявить связи. Вот она, повествовательница, движется из города в город, из года в год, пытаясь приблизиться к тем, кто были ее "близкие"», — пишет о романе «Кажется Эстер» Полина Барскова.







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