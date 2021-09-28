Художники из России и США представят совместный проект Alyaska

Интервью с Дарьей Орловой. Фильм по итогам проекта «Аляска». Музея Анкориджа, сентябрь 2021 года © Julie Decker

Сегодня, 28 сентября, Арктический институт искусств (Россия) и Музей Анкориджа (США) проведут онлайн-презентацию проекта Alyaska / «Аляска», продолжающего долгосрочные художественные исследования о Севере.

Начало в 19:00, регистрация — здесь.

На Arctic Art Forum 2016 в Архангельск приезжал куратор Музея Анкориджа Аарон Лежетт.

Он напомнил жителям города и художникам о том, что на другом конце мира существует Ново-Архангельск, первая столица Аляски — сегодняшний город Ситка, где до сих пор можно увидеть памятник его первому губернатору, уроженцу Каргополя Александру Баранову. На карте Аляски еще сохраняются русские имена, в поселке Нинилчик рядом с Анкориджем лингвисты из Института языкознания Российской академии наук работали над составлением словаря нинилчикского диалекта русского языка. Его носители — потомки россиян и коренных жителей Аляски, первых поселенцев Нинилчика. Диалект русского языка, на котором они говорят, восходит к эпохе царствования Александра II и существовал задолго до того, как Аляска стала 49-м штатом Америки.

Проект Alyaska посвящен как прошлому, так и настоящему в искусстве Арктики. Полтора года велась работа над проектом, давшего современным художникам России и Аляски возможность общения и преодоления информационного вакуума. Что общего есть у художников, работающих в северных регионах? Как искусство может создать и рассказать новые истории и создать новые диалоги?

В презентации примут участие директор Музея Анкориджа Джули Декер, художники Дарья Орлова, Эш Адамс, Брайан Адамс, Кейти Бейсиль, Анна Хувер, Соня Келлихер-Комбс, Эми Мейсснер, Ульяна Подкорытова, Устина Яковлева, Игорь Самолет, Сергей Жигальцов, Екатерина Шарова, Евгения Арбугаева, Аркасия Джонсон, Тимо Йокела и Николай Смирнов.







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