В галерее «Ходынка» пройдет встреча, посвященная Обществу Радек

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29 сентября в галерее «Ходынка» объединения «Выставочные залы Москвы» состоится встреча, посвященная Обществу Радек – группе художников, активистов и акционистов, существовавшая в Москве в 1997-2008 годах.
Начало в 18:00, вход бесплатный по регистрации.
«Начав в рамках как бы учебных проектов Авдея Тер-Оганьяна Школа современного искусства и "теоретического" квартирного семинара А. Осмоловского, Общество Радек довольно быстро сформулировало собственную методологию и авторский язык — критический, и — одновременно — вовлеченный (акции Демонстрации; Голодовка без выдвижения требований); и продолжили его как радикальные художники, участвуя в многочисленных международных проектах и выставляясь на крупнейших и ведущих площадках современного искусства (Манифеста 4, Франкфурт-на-Майне; 2002); Венецианская биеннале (2003); Музей Фридерицианум (Кассель, 2005); Стамбульская биеннале (2007) и др.», — сообщают организаторы встречи.
«Архив группы, составленный из многочисленных артефактов, объектов, публикаций, вещей и как бы обрывков незавершенных проектов, может привлечь профессиональное и личное внимание тех, кто ищет подлинную альтернативу институциональному или медийному художественному производству, и ищет способы создания собственных независимых учреждений».
Во встрече примут участие Петр Быстров, Ильмира Болотян, Игорь Гребельников, Дарья Демехина, Павел Митенко, Александра Обухова и другие.
Будут обсуждаться две основные темы:
На встрече будет объявлено о создании рабочей группы для будущего исследования архива и поиске куратора для работы с ним.
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