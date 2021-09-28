В галерее «Ходынка» пройдет встреча, посвященная Обществу Радек

© Архив Общества Радек

29 сентября в галерее «Ходынка» объединения «Выставочные залы Москвы» состоится встреча, посвященная Обществу Радек – группе художников, активистов и акционистов, существовавшая в Москве в 1997-2008 годах.

Начало в 18:00, вход бесплатный по регистрации.

«Начав в рамках как бы учебных проектов Авдея Тер-Оганьяна Школа современного искусства и "теоретического" квартирного семинара А. Осмоловского, Общество Радек довольно быстро сформулировало собственную методологию и авторский язык — критический, и — одновременно — вовлеченный (акции Демонстрации; Голодовка без выдвижения требований); и продолжили его как радикальные художники, участвуя в многочисленных международных проектах и выставляясь на крупнейших и ведущих площадках современного искусства (Манифеста 4, Франкфурт-на-Майне; 2002); Венецианская биеннале (2003); Музей Фридерицианум (Кассель, 2005); Стамбульская биеннале (2007) и др.», — сообщают организаторы встречи.

«Архив группы, составленный из многочисленных артефактов, объектов, публикаций, вещей и как бы обрывков незавершенных проектов, может привлечь профессиональное и личное внимание тех, кто ищет подлинную альтернативу институциональному или медийному художественному производству, и ищет способы создания собственных независимых учреждений».

Во встрече примут участие Петр Быстров, Ильмира Болотян, Игорь Гребельников, Дарья Демехина, Павел Митенко, Александра Обухова и другие.

Будут обсуждаться две основные темы:

Чем было общество Радек?

Каковы адекватные формы доступа и работы с архивом этого важного явления недавнего прошлого?



На встрече будет объявлено о создании рабочей группы для будущего исследования архива и поиске куратора для работы с ним.







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