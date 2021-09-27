Александр Ширвиндт уходит с поста худрука Театра сатиры

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Александр Ширвиндт подал заявление в Департамент культуры Москвы о намерении оставить пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры, который он занимает более 20 лет.
Об этом сообщает ТАСС.
«Во избежание уже возникших кривотолков и домыслов спешу сообщить, что ровно 20 лет и 7 месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу. Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», — сказал Александр Ширвиндт.
Он добавил, что хотел бы продолжить работать в театре: «Конечно, мечтается еще появиться на родной сцене в вертикальном положении, но это зависит от боженьки и родного департамента [культуры Москвы], который ищет варианты моего дальнейшего сотрудничества с театром».
Александр Ширвиндт поступил в труппу Театра сатиры в 1970 году, с тех пор исполнил на его сцене десятки ролей, также выступил как режиссер и инсценировщик многих спектаклей. В 2000 году стал художественным руководителем театра.
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