Александр Ширвиндт уходит с поста худрука Театра сатиры

Александр Ширвиндт подал заявление в Департамент культуры Москвы о намерении оставить пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры, который он занимает более 20 лет.

Об этом сообщает ТАСС.

«Во избежание уже возникших кривотолков и домыслов спешу сообщить, что ровно 20 лет и 7 месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу. Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», — сказал Александр Ширвиндт.

Он добавил, что хотел бы продолжить работать в театре: «Конечно, мечтается еще появиться на родной сцене в вертикальном положении, но это зависит от боженьки и родного департамента [культуры Москвы], который ищет варианты моего дальнейшего сотрудничества с театром».

Александр Ширвиндт поступил в труппу Театра сатиры в 1970 году, с тех пор исполнил на его сцене десятки ролей, также выступил как режиссер и инсценировщик многих спектаклей. В 2000 году стал художественным руководителем театра.







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