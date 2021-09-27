Умер Кирилл Разлогов

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26 сентября в Москве в возрасте 75 лет умер киновед и кинокритик Кирилл Разлогов.

Об этом сообщает ТАСС.

Кирилл Эмильевич Разлогов родился в 1946 году в Москве, окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ (1969) и Академию внешней торговли (1984). Кандидат искусствоведения (Ленинградский институт театра, музыки и кинематографа, 1975), доктора искусствоведения (Академия общественных наук при ЦК КПСС, 1984).

В 1969 году стал научным сотрудником Госфильмофонда СССР, с 1972 года преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров, в 1976–1977 годах работал в НИИ киноискусства, в 1977–1988 годах был советником председателя Госкино СССР, в 1989–2013 годах — директором Российского института культурологии, с 2013 года — ведущим научным сотрудником НИИ киноискусства, профессором ВГИКа.

C 1990-х годов принимал участие в подготовке аналитических материалов по развитию культуры и искусства, в разработке законодательства о культуре, научных и общественных обсуждениях различных проблем в области культуры и искусства. В 2015 году стал президентом Гильдии киноведов и кинокритиков России, в 1999–2006 годах и с 2008 года был программным директором Московского международного кинофестиваля.

Был автором и ведущим телепрограмм о кино «Киномарафон» (1993–1995), «Век кино» (1994–1995), «От киноавангарда к видеоарту» (2001–2002), «Культ кино» (2001–2021). Входил в международный редакционный совет журнала «Личность. Культура. Общество».

Автор 14 книг и около 600 научных работ по истории искусства и кинематографа, различным проблемам культуры. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996).







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