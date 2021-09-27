Умер Кирилл Разлогов

Искусство выносливости
Три дня — это период, за который организм понимает свои пределы и возможности27 сентября 2021186
26 сентября в Москве в возрасте 75 лет умер киновед и кинокритик Кирилл Разлогов.
Об этом сообщает ТАСС.
Кирилл Эмильевич Разлогов родился в 1946 году в Москве, окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ (1969) и Академию внешней торговли (1984). Кандидат искусствоведения (Ленинградский институт театра, музыки и кинематографа, 1975), доктора искусствоведения (Академия общественных наук при ЦК КПСС, 1984).
В 1969 году стал научным сотрудником Госфильмофонда СССР, с 1972 года преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров, в 1976–1977 годах работал в НИИ киноискусства, в 1977–1988 годах был советником председателя Госкино СССР, в 1989–2013 годах — директором Российского института культурологии, с 2013 года — ведущим научным сотрудником НИИ киноискусства, профессором ВГИКа.
C 1990-х годов принимал участие в подготовке аналитических материалов по развитию культуры и искусства, в разработке законодательства о культуре, научных и общественных обсуждениях различных проблем в области культуры и искусства. В 2015 году стал президентом Гильдии киноведов и кинокритиков России, в 1999–2006 годах и с 2008 года был программным директором Московского международного кинофестиваля.
Был автором и ведущим телепрограмм о кино «Киномарафон» (1993–1995), «Век кино» (1994–1995), «От киноавангарда к видеоарту» (2001–2002), «Культ кино» (2001–2021). Входил в международный редакционный совет журнала «Личность. Культура. Общество».
Автор 14 книг и около 600 научных работ по истории искусства и кинематографа, различным проблемам культуры. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996).
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:08Мария Колесникова стала лауреатом премии Вацлава Гавела
15:49Александр Ширвиндт уходит с поста худрука Театра сатиры
14:10Историки и филологи обсудят языки описания диссидентской эпохи
13:13Ельцин Центр представит выставку русского авангарда
12:21В Пермской опере пройдет концерт в память о жертвах трагедии в ПГНИУ
11:55Умер Кирилл Разлогов
Вчера
9:36Названы победители «Кинотавра»
24 сентября 2021
17:54ДК Рассвет устраивает книжную ярмарку
16:15Второй фестиваль о мужчинах и маскулинности пройдет в МосквеВсе новости
Три дня — это период, за который организм понимает свои пределы и возможности27 сентября 2021186
Дмитрий Янчогло окидывает пристрастным взором фрагмент ярмарки Cosmoscow, раздумывая о каракулях, влечении к пустоте и фальшивом камне27 сентября 2021461
Новый взгляд на квир-культуру Ленинграда 1930-х: в Венеции прошла премьера оперы Сергея Невского по исследованию Иры Ролдугиной24 сентября 20213048
Cпециальный проект Уральской индустриальной биеннале в Тюмени и Тобольске23 сентября 20212744
Вечерние мистерии в осеннем Эрмитаже: идеальный баланс интеллектуального и чувственного опыта23 сентября 20213506
Сценарист «Тесноты» и «Разжимая кулаки» — о бессловесной чувственности героев этих фильмов23 сентября 20213584
Триумф Генделя в Московской филармонии22 сентября 20213378
Мария Нестеренко беседует с Малин Кивелей22 сентября 20213638
Анастасия Семенович о том, почему выборы — это бесполезная игрушка и что нет никакого «мы» — ни с одной из сторон22 сентября 20213377
«Самое Большое Простое Число» выпустило музыкальную сказку для детей и взрослых по произведению Павла Пепперштейна «Потерянное зеркальце»22 сентября 20214707
Что смотреть на Dance Open — 2021: гид COLTA.RU21 сентября 20214217
Александр Чанцев о книге Вольфрама Айленбергера «Время магов»21 сентября 20214114