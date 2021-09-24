«ДК Рассвет» устраивает книжную ярмарку

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16 и 17 октября пространство «ДК Рассвет» в Москве проведет книжную ярмарку Rassvet Book Fair 2021.
Вход на ярмарку бесплатный, но организаторы просят пройти предварительную регистрацию, чтобы рассчитать поток гостей в целях безопасности и соблюдения коронавирусных ограничений.
Как сообщает сайт «ДК Рассвет», на ярмарке откроются стенды 75 российских издательств.
Среди них «Азбука-Аттикус», Ad Marginem, «Альпина Паблишер», «Есть смысл», Издательство Государственной публичной исторической библиотеки, Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, Издательство Ивана Лимбаха, Individuum, «Коло», КТК «Галактика», «Лайвбук», «Манн, Иванов и Фербер», «Медленные книги», Международный Мемориал*, Музей современного искусства «Гараж», «Новое издательство», «Новое литературное обозрение», NoAge, No Kidding Press, «Носорог», «Паулсен», «Порядок слов», Popcorn Books, «Сеанс», TATLIN, «Теревинф», V-A-C press и «Центрифуга».
Также свои стенды представят детские издательства «Абрикобукс», «Август», «Альпина.Дети», «Белая ворона», «Карьера Пресс», «КомпасГид», «Самокат», «Поляндрия» и Zangavar.
Список участников пополняется. Издательствам, желающим принять участие в ярмарке, нужно до 10 октября сообщить об этом организаторам по адресу fair@inliberty.ru.
Ярмарка будет открыта для посетителей все выходные с 12:00 до 20:00. Гастробар Alma по соседству приурочит к ярмарке длинные бранчи со специальными предложениями в меню и осенние коктейли.
Накануне ярмарки, 15 октября в 20:00, в партнерстве с подписным сервисом аудио- и электронных книг Storytel будет организован вечер современной поэзии с участием Оксаны Васякиной, Юлия Гуголева, Дмитрия Воденникова и Андрея Родионова.
* Внесен Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
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