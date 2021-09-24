Второй фестиваль о мужчинах и маскулинности пройдет в Москве

9 октября в московском пространстве «ДК Рассвет» состоится второй ежегодный международный фестиваль о мужчинах и маскулинности в России – Moscow MaleFest 2021. Фестиваль организует Gender.team в сотрудничестве с Гёте-Институтом в Москве и Фондом имени Генриха Бёлля.

На фестивале Moscow MaleFest российские и зарубежные эксперты, общественные деятели, перформеры и психологи обсуждают меняющиеся образы мужественности и мужские идеалы, стереотипы и сексизм, а также издержки и задачи мужской гендерной социализации и становления мужчиной в современных России и мире.

В фокусе этого года — психическое здоровье мужчин. Участники фестиваля будут говорить о том, как на него влияют гендерные стереотипы. Выгодно ли гендерное равенство мужчинам? Как жить в новом мире тем, кому нравится «старая мужественность»? Как связан миф о “настоящем мужчине” и мужское воспитание с уровнем агрессии и насилия в обществе? Чем вызваны алкоголизм и депрессия у мужчин? Как стереотипы влияют на психику мальчиков с детства и что можно с этим сделать? Что происходит с мужской модой? Как живут современные отцы, как мужчины относятся к браку? Как показывают мужское тело в современном искусстве и медиа и почему это проблема? Как связаны порнография и мужская сексуальность?

Помимо однодневной конференции на фестивале пройдут воркшопы и практики параллельной программы. В расписании самой конференции дискуссии дополнят тэды, стендапы и спектакль. Кроме того, все желающие смогут обучиться элементами традиционного танца новозеландских маори — хака.

Ключевые зарубежные спикеры: автор исследований и книг о связи насилия и традиционной маскулинности психолог Рональд Левант, основатель Promundo, MenCare and MenEngage Гэри Баркер, основатель образовательного проекта для мужчин Emancipator Йенс ван Трихт, культуролог-визионер Габи Дице, тренер-консультант Флориан Фишер и социолог-профеминист Андреас Кемпер.

Gender.team (Ирина Изотова и Лола Тагаева):

«Мейлфест стартовал в 2020 году как продолжение Moscow FemFest (возник в 2017 году) — фестиваля о гендерной грамотности с фокусом на женской повестке. Со временем мы увидели, что общество готово для разговора про мужское, и что для этого нужна самостоятельная площадка, куда придут в том числе мужчины, которым не близка феминистская риторика. Наша цель — создание диалога, где главные спикеры и рассказчики — мужчины. Но площадка не исключительно мужская. Как и в случае с Фемфестом, мы открыты экспертизе и мнениям независимо от пола. Половина аудитории фестиваля — женщины, которым интересно и важно понять, что происходит с мужчинами сегодня».







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