В России впервые пройдет образовательный фестиваль о мужчинах и маскулинности

5 декабря состоится первый образовательный фестиваль о мужчинах и маскулинности в России – Moscow MaleFest 2020. Фестиваль проводит Gender.team в сотрудничестве с Гёте-Институтом в Москве.

На Moscow MaleFest 2020 лучшие зарубежные эксперты по маскулинности расскажут о гендерных привилегиях и битве полов, о гегемонной маскулинности и ее последствиях. Их российские коллеги обсудят новые нормы мужественности, столкновение мужчин с гендерной дискриминацией, гомофобию, секс и консент, современное отцовство, а также факторы, которые влияют на качество и продолжительность жизни мужчин в нашей стране.

Ключевые зарубежные эксперты: Гэри Баркер (Promundo), Видар Веттерфалк (MenEngage Sweden), Боб Пиз (Университет Тасмании, Университет Deakin в Австралии).

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 фестиваль пройдет в онлайн-режиме, съемка будет осуществляться в формате телешоу, ссылку на него получат все зарегистрировавшиеся здесь.

Moscow MaleFest задуман как продолжение фестиваля Moscow FemFest, созданного в 2017 году для популяризации гендерной грамотности и освещения в первую очередь женской повестки.

«Через три года после запуска Moscow FemFest мы увидели, что общество готово для разговора про маскулинность, и что для этого нужна самостоятельная площадка, куда придут в том числе мужчины, которым может быть не близка в том числе феминистская риторика», – говорят основательницы фестиваля Ирина Изотова и Лола Тагаева.

По их словам, Moscow MaleFest — фестиваль про гендерную грамотность и осознанность, как и Moscow FemFest.

«Мужчины тоже чувствуют напряжение в связи с навязанным стереотипом о "настоящей мужественности", о "мужском пути", о необходимости "быть сильным", терпеть, стиснув зубы, "ты же мужик, ты должен". Поднимая разговор о маскулинности, мы не призываем никого отказываться от традиционных идеалов и ролей, если они им по душе и не угрожают благополучию окружающих. Мы хотим поднять актуальные вопросы, волнующие мужчин в связи с отношениями полов. Их много и пришло время», — считает Ирина Изотова.

Темы фестиваля:

Что происходит с мужчинами и мужественностью в России и мире? Есть ли кризис маскулинности на самом деле? С какими гендерными проблемами сталкиваются мужчины?

Гендерные привилегии: кто, как и почему выигрывает в битве полов?

Гегемонная маскулинность, насилие и экология

Сталкиваются ли мужчины с сексизмом и дискриминацией

Мужчины на грани: почему мужчины умирают раньше и ходят к психологам реже? Что с этим делать?

Где и как учиться сексу?

Гомофобия и ее психологические корни

Старость: Страх или ресурс?

Современное отцовство

Что такое консент?

Что такое современный успешный мужчина?



Фестиваль проводится при поддержке Фонда имени Генриха Бёлля, ключевой интернет-партнер фестиваля — микромедиа о новой маскулинности, телеграм-канал «Мужчина, вы куда?»





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