Театр Сац открывает проект «Re-Конструкция»

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1 октября, в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац в Москве состоится первый концерт нового проекта «Re-Конструкция». Музыкальный руководитель проекта – пианист и композитор Петр Айду.
«Re-Конструкция» откроется в Большом зрительском фойе Театра Сац концертом-променадом, на котором в исполнении симфонического оркестра театра, артистов хора и солистов оперы прозвучит произведение «Sila: Breath Of The World / Sila: Дыхание мира» (2014) американского композитора Джона Лютера Адамса.
По замыслу автора, это сочинение, которое берет свои корни в эскимосской культуре Аляски, исполняется без дирижера. Музыканты, поделенные на несколько групп — духовые, ударные, струнные, вокал, — располагаются в большом открытом пространстве и по своему усмотрению исполняют любой из созданных композитором музыкальных фрагментов.
Зрители могут свободно перемещаться по этому пространству, переходя от одного исполнителя к другому и таким образом создавая свою собственную, уникальную версию произведения.
«Обращение к этому произведению для нас — это продолжение и развитие традиций, заложенных Наталией Сац, — рассказывает Петр Айду. — Все мы выросли на ее пластинках, на "Путеводителе по оркестру" Бенджамина Бриттена, где она читает текст ведущего, "Пете и волке", созданного Сергеем Прокофьевым по ее заказу, где она так же выступала в роли Чтеца. Для Наталии Сац была важна просветительская миссия искусства, и мы сегодня, обращаясь к современному произведению, создаем иммерсивный концерт, концерт-променад, новый «путеводитель» по симфоническому оркестру, побывав на котором слушатели-зрители — и взрослые, и юные — смогут на расстоянии вытянутой руки увидеть музыкантов и музыкальные инструменты, проследить за их взаимодействием, погрузиться в самую сердцевину музыки».
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