В Калининграде обсудят проблемы инклюзивного театра

© Московский театр неслышащих актеров «Недослов»

С 26 по 29 сентября в Калининградском областном драматическом театре пройдет форум «Инклюзивный театр в России: практика и перспективы».

Участие в форуме бесплатное. Пройти регистрацию и узнать подробнее о программе форума можно на его сайте.

Как сообщают организаторы, форум будет полезен специалистам и лидерам, работающим в области инклюзивного театра по всей стране: менеджерам, кураторам инклюзивных проектов и коллективов, педагогам и режиссерам.

В расписании форума мастер-классы, семинары, лекции и нетворкинг-сессии. Ведущие эксперты из Москвы, Екатеринбурга, Калининграда и других городов обсудят проблемы людей с ограниченными возможностями в театре: Что такое «доступная среда»? Как формируется отношение к зрителям-инвалидам? Как инклюзивным коллективам перейти из состояние «выживание» в состояние «развитие»?

«Театр — это универсальное средство реабилитации и социализации людей с ОВЗ. Мы изучим важные практики в инклюзивном театре, которые возможно применить в социальной, культурной и благотворительной деятельности», — говорит куратор форума, исполнительный директор Ассоциации деятелей инклюзивного искусства (АСДИИСК) Варвара Коровина.

«Доступная среда — это не только пандусы и лифты, — считает она. — Это социальные отношения и поддержка. Важно, чтобы человек с инвалидностью чувствовал себя в театре "своим", знал, что ему помогут и он получит те же культурные блага, что и остальные зрители — на равных. Мы рады, что в Калининграде формируется эта очень правильная повестка, а учреждения культуры ей всячески содействуют».

Вторая часть форума состоится в ноябре в Москве, будет организована онлайн-трансляция.

Форум «Инклюзивный театр в России: практика и перспективы» проводится при поддержке Российского фонда культуры и Министерства культуры РФ







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