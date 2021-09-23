Премьера нового спектакля Константина Богомолова состоится в Театре наций

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10, 11, 23 и 24 октября на основной сцене Театра наций в Москве пройдут премьерные представления сатирической комедии Константина Богомолова «На всякого мудреца».
Об этом сообщает пресс-служба Театра наций.
В качестве литературной основы спектакля использована пьеса Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Ее главный герой — бедный молодой человек Егор Глумов, проживающий в одной квартире с мамой. Чтобы выбиться в люди, он решает построить карьеру в высших кругах через знакомства, которые ему обеспечивает богатый дядюшка.
Оттолкнувшись от этого сюжета, Константин Богомолов переносит действие в сегодняшний день, превращая комедию XIX века в едкую сатиру на современную жизнь российской элиты.
По замыслу режиссера, у спектакля «На всякого мудреца» помимо сатирического будет и второй план. Это грустная и трогательная история про то, что никто в современном мире не умеет любить, несмотря на постоянные разговоры о сексе.
В спектакле играют как постоянно задействованные в спектаклях Театра наций артисты Александр Новин, Виктор Вержбицкий, Игорь Гордин, Ольга Лапшина, Сергей Епишев, так и впервые сотрудничающие с театром Александр Семчев, Марина Зудина, Игорь Миркурбанов, Вячеслав Чепурченко, Кирилл Власов, Григорий Верник и Даниил Чуп.
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