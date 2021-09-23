Премьера нового спектакля Константина Богомолова состоится в Театре наций

Репетиция спектакля «На всякого мудреца» © Ира Полярная / Предоставлено пресс-службой Театра наций

10, 11, 23 и 24 октября на основной сцене Театра наций в Москве пройдут премьерные представления сатирической комедии Константина Богомолова «На всякого мудреца».

Об этом сообщает пресс-служба Театра наций.

В качестве литературной основы спектакля использована пьеса Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Ее главный герой — бедный молодой человек Егор Глумов, проживающий в одной квартире с мамой. Чтобы выбиться в люди, он решает построить карьеру в высших кругах через знакомства, которые ему обеспечивает богатый дядюшка.

Оттолкнувшись от этого сюжета, Константин Богомолов переносит действие в сегодняшний день, превращая комедию XIX века в едкую сатиру на современную жизнь российской элиты.

По замыслу режиссера, у спектакля «На всякого мудреца» помимо сатирического будет и второй план. Это грустная и трогательная история про то, что никто в современном мире не умеет любить, несмотря на постоянные разговоры о сексе.

В спектакле играют как постоянно задействованные в спектаклях Театра наций артисты Александр Новин, Виктор Вержбицкий, Игорь Гордин, Ольга Лапшина, Сергей Епишев, так и впервые сотрудничающие с театром Александр Семчев, Марина Зудина, Игорь Миркурбанов, Вячеслав Чепурченко, Кирилл Власов, Григорий Верник и Даниил Чуп.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU