KION представит фильм о героях русского рока

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25 сентября в онлайн-кинотеатре KION состоится показ документального фильма Сергея Дебижева «Рок за гранью», посвященный главным героям русского рока 1980-х – 1990-х: Борису Гребенщикову, Виктору Цою и Сергею Курёхину.
Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.
Жизнь и творчество героев фильма анализируют эксперты: художник и музыкант Сергей «Африка» Бугаев, художник, писатель и режиссер Виктор Тихомиров и продюсер Марина Алби, хорошо знавшие Цоя, Гребенщикова и Курехина в самые главные периоды их жизни.
«"Рок за гранью" — это не просто смешение интервью экспертов и иллюстрирующих кадров хроники, это художественный образ эпохи до, во время и после Перестройки, приведшей к масштабным изменениям в жизни России и той роли, которую сыграл русский рок в этом процессе», — отмечают организаторы показа.
«С самого начала, — пишут они, — "Рок за гранью" погружает зрителя в необычную атмосферу: вместе с хроникой прошлых лет, события фильма отправляют зрителей во времена музыкальных квартирников, закулисья первых рок-концертов, жара печи знаменитой "Камчатки" и бунтарства, царившего в Ленинградском рок-клубе. Также зрители увидят новые клипы на хорошо знакомые песни. Почти вся палитра картины стильно-черно-белая, а фильм соткан из пленочных обрывков городских съемок: некоторые огрехи изображения, кажется, оставлены намеренно, словно зерна потрескавшейся кинопленки».
Российская премьера фильма «Рок за гранью» состоялась на 29-м фестивале «Окно в Европу» в Выборге, где картина была отмечена специальным призом жюри.
Сергей Дебижев, режиссер и автор сценария:
«Я считаю русский рок одним из удивительных феноменов в нашей культуре. Три главных героя определили его вершины; это Борис Гребенщиков, который призывал смотреть вверх и там в хрустальных пространствах искать смыслы бытия, это Виктор Цой, который, как подлинный герой, призывал смотреть вперед и идти напролом, не зная компромиссов, и Сергей Курехин, который призывал смотреть вовнутрь и там в глубинах собственной души черпать вдохновение и силу. Именно они расшатали сознание нескольких поколений молодых людей и превратили его из плоского в многомерное. Именно о них наш фильм».
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