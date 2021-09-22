Фестиваль текстов об искусстве пройдет в Нижнем Новгороде

© «Вазари-фест»

С 24 по 26 сентября в Волго-Вятском филиале ГМИИ имени А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород – Арсенал) в восьмой раз будет проходить «Вазари-фест» – фестиваль текстов об искусстве имени Джорджо Вазари.

Как сообщает пресс-служба ГМИИ, тема фестиваля этого года – «Почти всё о XIII веке»: в год 800-летия Нижнего Новгорода «Вазари-фест» будет посвящен искусству XIII века, когда был основан город.

«Какие художественные ценности были определяющими в мире — от средневековой Европы до постклассического периода майя в Америке? Что нужно знать об итальянском дученто и его влиянии на Возрождение? В каком статусе находился художник? Почему современность часто называют новым средневековьем и насколько это правомерно? Участники фестиваля попытаются составить художественную карту этого времени, описав искусство разных культур и территорий. В этом им помогут специалисты из ГМИИ имени А.С. Пушкина, Государственного музея Востока, Музея имени Андрея Рублева, Московского государственного университета, Высшей школы экономики и Центрального архива Нижегородской области», — говорится в сообщении.

В Нижний Новгород приедут сотрудники Центра музыкальных древностей В.И. Поветкина (Великий Новгород), руководитель ансамбля средневековой музыки Labyrinthus Даниил Рябчиков (Москва-Нижний Новгород), исполнитель старинной и современной музыки на альте и виоле д’амур Сергей Полтавский (Москва), экс-скрипач группы «Аквариум», художественный руководитель ансамбля «Солисты Екатерины Великой» и фестиваля Earlymusic Андрей Решетин (Петербург).

В расписании «Вазари-феста» интеллектуальная платформа с дискуссиями, круглыми столами, лекциями в онлайн- и оффлайн-форматах, музыкальная программа с участием исполнителей, стремящихся максимально аутентично играть музыку прошлых эпох, образовательная программа для детей и книжная выставка-ярмарка в магазине «Вазари», на которой будут представлены книги лучших российских гуманитарных и детских издательств.

Полностью программа фестиваля приводится на его сайте.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU