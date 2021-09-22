Умер Ричард Кирк

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21 сентября в возрасте 65 лет умер британский музыкант-электронщик, один из основателей группы Cabaret Voltaire Ричард Кирк.
Об этом сообщает The Independent со ссылкой на звукозаписывающую компанию Mute Records.
Ричард Гарольд Кирк родился в 1956 году в Шеффилде, в 1973 году вместе со Стивеном Мэллиндером и Крисом Уотсоном создал индастриал-группу Cabaret Voltaire, участником которой оставался до ее распада в 1994 году.
Cabaret Voltaire начинали с шумовых перформансов, позднее смешивали поп-музыку с танцевальной, техно, даб-хаусом и экспериментальной электроникой. При активном участии Ричарда Кирка группа записала 13 студийных альбомов и десятки синглов и EP, многие из которых занимали высокие места в национальных инди-чартах. К началу 1980-х Cabaret Voltaire стали одной из ведущих групп электронной сцены Великобритании.
На пике популярности Cabaret Voltaire Ричард Кирк начал сольную карьеру, начало которой положил в 1980 году альбом «Disposable Half-Truths». Работал почти во всех жанрах электронной музыки, выступая и записываясь под собственным именем и под множеством разных псевдонимов, в том числе Sandoz, Electronic Eye, Agents with False Memories, Outland Assassin, Anarchia, Pat Riot и Dr. Xavie.
Также играл с Ричардом Барраттом в техно-дуэте Sweet Exorcist, сотрудничал с Acid Horse, Питером Хоупом, The Pressure Company, XON, Kora и The Tivoli.
В 2014 году Ричард Кирк возродил Cabaret Voltaire, оставаясь единственным участником группы. С конца 2020 года после 25-летнего перерыва у Cabaret Voltaire вышли три студийных альбома, последний их них — в апреле 2021 года.
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