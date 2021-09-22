Новый фильм Любови Аркус «Кто тебя победил никто» покажут в «ДК Рассвет»

© Любовь Аркус

26 сентября в пространстве «ДК Рассвет» в Москве будет представлен новый документальный фильм Любови Аркус «Кто тебя победил никто» и пройдет встреча с режиссером.

Начало в 19:00, билеты (500 рублей) — на сайте «ДК Рассвет».

После показа фильм обсудят режиссер Любовь Аркус, журналист и культуролог Юрий Сапрыкин и кинокритик Михаил Ратгауз.

«Кто тебя победил никто» — фильм-портрет Аллы Демидовой. Через призму личного опыта актрисы он рассказывает о времени и борьбе с ним, уроках, которые ей дала жизнь, и титанах, с которыми жизнь ее столкнула: Владимире Высоцком и Андрее Тарковском, Юрии Любимове и Анатолии Эфросе.

Новая документальная работа Любови Аркус — это исследование и эссе, поэма о расколотом мире прошлого.







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