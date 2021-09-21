Объявлена программа фестиваля «Территория»

© Ира Полярная

20 сентября на пресс-конференции в Образовательном центре Московского музея современного искусства (ММОМА) организаторы фестиваля-школы «Территория» рассказали о программе 2021 года.

XVI Международный фестиваль-школа современного искусства «Территория» будет проходить в Москве с 1 по 17 октября в формате COVID-free. Программа фестиваля опубликована на его сайте.

В этом году «Территория» представит российские премьеры спектаклей Яна Фабра, театральной компании Peeping Tom, Натальи Менендес, Саввы Савельева и Ингеборги Дапкунайте, Андрея Стадникова, Алексея Мартынова, Театра «Трикстер», а также постановки Дмитрия Волкострелова, Бориса Павловича, Петра Айду, Кирилла Люкевича, компании «Диалог Данс».

В программе фестиваля две выставки в MMOMA — перформативный фотопроект «Мнемозина» французского хореографа Жозефа Наджа и аудиовизуальная инсталляция «Час места» петербургского «театра post».

2–10 октября в мастерской-галерее «ГРАУНД Солянка» при поддержке Посольства Израиля в России пройдет марафон перформансов «Rollo / Партитура Движения» с участием российских и израильских артистов и художников. 3 октября в театре «Школа драматического искусства» состоится мультимедийный концерт-перформансе «Plug&Play», на котором прозвучат на произведения современных академических композиторов.

Кроме того, фестиваль «Территория» совместно с музеем-заповедником «Царицыно», благотворительным фондом Владимира Потанина, фестивалем «Золотая маска» и театром «Новая опера» проводит в Москве выставку-фестиваль «Театрократия. Екатерина II и опера», посвященную становлению русского музыкального театра в XVIII веке.







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