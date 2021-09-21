Европейский день языков отпразднуют в Москве

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Почему важно сохранить гостиницу Чирчикстроя21 сентября 2021267
25 сентября в Библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино в Москве состоится фестиваль «Европейский день языков в "Иностранке"».
Начало в 11:00, вход свободный по предварительной регистрации.
Как сообщают организаторы, на фестивале можно будет познакомиться с разными европейскими языками, выучить самые полезные и интересные слова и выражения на болгарском, венгерском, датском, испанском, итальянском, немецком, нидерландском, норвежском, польском, словенском, шведском, финском, французском и эстонском, пообщаться с носителями языка, узнать о работе языковых и культурных центров в Москве.
Для новичков на фестивале будут проводиться пробные уроки. Вместе с опытными педагогами гости фестиваля смогут убедиться в том, что заговорить на иностранном языке можно уже на первом занятии, и узнают, как превратить изучение любого иностранного языка в увлекательное приключение.
Те, кто уже владеет каким-либо иностранным языком, получат возможность погрузиться в него и испытать удовольствие от общения в формате speak dating — коротких бесед с носителем языка или преподавателем на различные актуальные темы.
В течение всего дня на территории фестиваля будут работать информационные стенды, на которых посетители смогут узнать об актуальных образовательных проектах, курсах и экзаменах по иностранным языкам.
Программа фестиваля «Европейского дня языков в "Иностранке"» опубликована на его сайте.
Организаторы фестиваля: Библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино, Австрийский институт в Москве, Болгарский Культурный Институт в Москве, Гёте-Институт в Москве, Институт Листа в Москве, Институт Сервантеса в Москве, Итальянский институт культуры в Москве, Nuffic Neso Russia, Польский культурный центр в Москве, Посольство Королевства Нидерландов в Москве, Посольство Республики Словении в Москве, Посольство Эстонии в Москве, Скандинавская школа в Москве, Французский институт в России.
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