В Шанинке представят два тома научного собрания сочинений Платонова

© ИМЛИ РАН

27 сентября в библиотеке Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) состоится презентация двух томов первого научного собрания сочинений Андрея Платонова — третьего тома (роман «Чевенгур») и четвертого тома (кн. 1, 2. Повести, рассказы, пьесы, сценарии, статьи 1928–1932 гг.).

Начало в 17:00, вход бесплатный по регистрации. Адрес: Газетный пер., 3-5, стр. 1, 5-й этаж.

Третий том целиком посвящен роману «Чевенгур» (годы написания 1927–1929), впервые опубликованному лишь через 21 год после смерти Андрея Платонова.

Текст романа, вокруг которого строится том, подготовлен при скрупулезном сопоставлении всех сохранившихся источников: автографов и машинописей отдельных частей и фрагментов, составной рукописи, монтирующей их в единый текст, снятой с нее машинописи всего романа и ее копий, а также прижизненных публикаций отдельных фрагментов «Чевенгура».

Прослеженная и написанная по этим материалам история текста главного платоновского романа и его пути к читателю, вместе с дополняющим ее реальным и историческим, историко-литературным комментарием, составляет своеобразный исследовательский роман о романе, помещенный во второй части тома. Также Платоновской группой ИМЛИ РАН полностью восстановлен текст автографа романа «Строители страны». Вместе с кратким планом романа «Зреющая звезда» он помещен в разделе тома «Планы. Редакции».

В четвертом томе представлены произведения, написанные Андреем Платоновым в 1928–1932 годах, в эпоху первой пятилетки, самого драматического этапа коллективизации и индустриализации.

Том состоит из двух книг. В первую книгу входят повести «Впрок» (1930), «Котлован» (1930) и «Ювенильное море» (1932), во вторую — рассказы и очерки, небеллетристические «заметки корреспондента», пьесы, сценарии для немого кино, литературно-критические статьи, наброски, технические проекты и тексты для фабричной многотиражки.

На презентации выступят члены редакционной коллегии и исследовательского коллектива собрания платоновских сочинений — ученые ИМЛИ РАН: главный редактор, редактор третьего тома, член-корреспондент РАН, заведующая Отделом новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья ИМЛИ РАН Наталья Корниенко, члены группы Собрания сочинений А.П. Платонова: Наталья Дужина (редактор четвертого тома), Елена Антонова (хранитель фонда А.П. Платонова в ОР ИМЛИ), Руслан Клементьев, Дарья Московская (заведующая Отделом рукописей ИМЛИ, заместитель директора), Мария Осипенко, Елена Папкова, Людмила Суровова, Наталья Умрюхина (ученый секретарь Платоновской группы).







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