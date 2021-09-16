«Возвращение» возвращается

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В начале 2022 года в Московской консерватории после годичного перерыва снова состоится фестиваль камерной музыки «Возвращение». Организаторы фестиваля начали сбор средств на его проведение.
Первый фестиваль камерной музыки «Возвращение» состоялся в январе 1998 года и с тех пор ежегодно проходил в рождественские дни в залах Московской консерватории. Январь 2021-го стал исключением — в условиях пандемии и многочисленных противоэпидемических ограничений было принято решение фестиваль не проводить.
После вынужденной паузы оргкомитет фестиваля вновь объявляет о традиционном сборе средств на краудфандинговой платформе Planeta.ru.
XXIV Фестиваль камерной музыки «Возвращение» пройдет в Московской консерватории с 10 по 16 января 2022 года.
Постоянные участники фестиваля — исполнители, выступающие на лучших сценах мира, лауреаты престижных премий, солисты ведущих западных и российских оркестров, педагоги и профессора отечественных, европейских и американских вузов.
Формат «Возвращения» — четыре концерта, на которых звучат шедевры камерной музыки, редко исполняемые произведения великих композиторов, российские и мировые премьеры отечественных и зарубежных авторов. Традиционно одним из вечеров является «Концерт по заявкам», программа которого составляется с учетом пожеланий самих исполнителей. Три остальных концерта — тематические, и темы их всегда оригинальны. Собранные в каждом из них по принципу коллажа сочинения образуют уникальный цикл с собственной внутренней драматургией.
Начиная с 2015 года, фестиваль «Возвращение» проводится на средства благотворителей, оказавших поддержку проекта на Планете.ру. Собранные средства, как обычно, будут направлены на оплату проезда и проживания участников фестиваля, аренду нотных материалов и репетиционных помещений, подготовку и печать полиграфических материалов и прочие организационные расходы.
Всего необходимо собрать 1,1 млн рублей. До конца краудфандинговой кампании остается 92 дня.
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