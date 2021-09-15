Группа «АИГЕЛ» выступит на научно-популярном фестивале FestTech

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25 сентября состоится фестиваль науки, технологий и юмора FestTech. В программе лектории, дискуссии, мастер-классы, а также антинаучная конференция, шестичасовой научпоп-марафон, битва умов и мемов «Хахатон» и музыкальная программа с участием Foilar и групп «НТР» и «АИГЕЛ».
Дуэт татарской поэтессы Айгель Гайсиной и петербургского электронного музыканта Ильи Барамии «АИГЕЛ» завоевал признание в 2017 году с дебютного альбома «1190». За ним последовали альбомы «Музыка», «Эдем» и «Пыяла», несколько синглов и EP, в том числе сандтрек к мистическому триллеру «Топи».
Foliar — сольный проект москвички Саши Монтаг в жанре андеграундной танцевальной электроники и экспериментального хип-хопа с речетативом и вокалом. Саша сама пишет музыку и тексты для своих треков, а для выступлений каждый раз создает новый визуальный ряд.
Коллектив «НТР» («Научно-технический рэп») в составе Евгения Голланда, Влада Горелова и Ольги Кочергиной набрал популярность после частушки про Java, которую ироничные айтишники в шутку написали для профильной конференции. Теперь им приносят на концерты тетради по матанализу и просят расписаться, а песни студенты читают на экзамене преподавателям и получают «автоматы».
Принять участие в научно-популярном фестивале FestTech могут все желающие из любой точки мира, фестиваль пройдет в гибридном формате. К музыкальной программе можно присоединиться офлайн и онлайн после регистрации. Организаторы обработают заявки на офлайн посещение фестиваля и отправят подтверждение о возможности принять участие в нём очно до 22 сентября.
Организаторы фестиваля — сообщество выпускников «Физтех-Союз», сообщество «Физтехи шутят», МФТИ и московский технопарк «Физтехпарк». Фестиваль пройдет при поддержке Фонда президентских грантов.
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