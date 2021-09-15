Первый роман Квентина Тарантино выходит в России

В ноябре издательство Individuum и книжный сервис «Букмейт» выпустят дебютный роман американского кинорежиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Как сообщает издательство Individuum, «Однажды в Голливуде» — не сценарий одноименного блокбастера, не его новеллизация, а полноценное произведение, в котором знакомые по фильму персонажи раскрываются с новой стороны. Книга расширяет сюжетное пространство фильма, рассказывающей историю некогда популярного актера Рика Далтона (Леонардо ДиКаприо) и его дублера Клиффа Бута (Брэд Питт). В США роман вышел в конце июня и сразу же стал бестселлером по версии The New York Times и книгой №1 на Amazon.

«Долгожданный литературный дебют Квентина Тарантино — одновременно изысканный и брутальный, уморительно смешной и таящий в себе множество сюрпризов (порой пугающих!) роман, основанный на событиях одноименного оскароносного фильма», — говорится в аннотации на сервисе Bookmate.

Книгу переведут Сергей Карпов и Алексей Поляринов, знакомые читателям по совместным переводам «Бесконечной шутки» Дэвида Фостера Уоллеса и «Муравечества» Чарли Кауфмана. Американское издание «Однажды в Голливуде» мимикрирует под формат массовых книг в мягкой обложке — pulp fiction, популярного в США в 1970-е годы. Эта эстетика будет сохранена и русском издании.

«Все знают Тарантино как короля киносценариев и повелителя диалогов — теперь же его будут знать и как не менее талантливого писателя, создающего запоминающуюся раз и навсегда картинку без помощи камеры, одним только словом. "Однажды в Голливуде" — роман, в котором хочется поселиться, а отношения с его героями складываются как с настоящими людьми», — комментирует главный редактор Individuum Феликс Сандалов.







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