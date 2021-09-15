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Андрей Бартенев ушел из галереи «ЗДЕСЬ на Таганке»

News_detailed_pictureАндрей Бартенев на открытии 2-й Перкиннале современного искусства в галерее «ЗДЕСЬ на Таганке». 15 сентября 2021 года© Elena Aseeva / Facebook

Сегодня, 16 сентября, художник, скульптор, куратор и дизайнер Андрей Бартенев объявил, что покидает пост куратора московской галереи «ЗДЕСЬ на Таганке».

Об этом Андрей Бартенев сообщил в фейсбуке. Причины своего ухода он оставил без комментариев.

«За 6 лет моей работы с командой мы сделали эту галерею одной из самых посещаемых в Объединении "Выставочные залы Москвы", а наш волшебный книжный магазин стал буквально "бестселлером"! Мы превратили этот проект в заметное явление на художественной карте Москвы и создали сообщество из 300 (!) молодых художников, многие из которых становятся и уже стали настоящими звездами», — написал Андрей Бартенев.

Он также поблагодарил коллег, с которыми работал над проектами в галерее «ЗДЕСЬ на Таганке», такими как проходившая в июне-сентябре этого года большая выставка памяти Владислава Мамышева-Монро и 2-я Перкиннале современного искусства — выставка объединения молодых художников «Наша Утопия», которая открылась вчера, 15 сентября.



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