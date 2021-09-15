Галерея «ЗДЕСЬ на Таганке» представит 2-е Перкиннале современного искусства

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Сегодня, 15 сентября, в галерее «ЗДЕСЬ на Таганке» объединения «Выставочные залы Москвы» открывается 2-е Перкиннале современного искусства «И снова туфли в пыли» — групповая выставка объединения молодых художников «Наша Утопия», инициированного художником Вовой Перкиным.
Партнер 2-ой Перкиннале «И снова туфли в пыли» — ежегодный фестиваль «Архстояние детское», проходящий в арт-парке «Никола-Ленивец». В этом году арт-объекты для фестиваля создали Вова Перкин и художники из объединения «Наша Утопия» Дима Маконда и Лиза Плакса.
Как сообщает галерея «ЗДЕСЬ на Таганке», на выставке будут показаны «Водофильтролаз», «Опыляктор», «Обменник времени» и «Оператор службы Телепортации» Вовы Перкина, а также «Аватарболл» Димы Маконды.
Главная идея выставки «И снова туфли в пыли» — это фантазийное совместное пешее путешествие художников в Нашу Утопию, заселяемую персонажами и локациями, которые выдумываются путешествующими.
Вова Перкин, художник, куратор 2-й Перкиннале современного искусства:
«Повстречайтесь с поэтом мира “Наша Утопия” Мараткой на бульваре Пятого Измерения и отправьтесь в путешествие по карте, стирая вместе подошвы туфель о рифмованные тропы этих загадочных утопичных мест. Пропадите с заходом солнца в Шатре Угара, а поутру спуститесь в Козий Колодец к чуду козьей инженерии — подземным витражам. Посмотрите портрет Банания IV в историческом музее Банания III или послушайте городскую легенду о бесконечности времени “Башня на Ремонте”. Но куда бы вы ни пошли и чем бы ни занялись, сегодня все дороги ведут в поющие хлопковые поля, где раскинул свои изумрудные плечи Стихотворный человек — Дом Поэзии мира “Наша Утопия”».
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