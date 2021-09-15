Группы из семи городов выступят в финале фестиваля «Индюшата-2021»

© «Индюшата-2021»

28 и 29 сентября в московском клубе «Мумий Тролль Music Bar» пройдут финальные концерты фестиваля независимых групп «Индюшата-2021». В них примут участие молодые музыканты из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Минска, Саратова, Воронежа и Чехова.

Как сообщают организаторы фестиваля, 28 сентября будут играть «Едва Ли» (Саратов), «ЕЯ» (Воронеж), «КНД» (Москва) и Twinhead Pony (Москва), а также один секретный гость-сюрприз.

29 сентября выступят Poni Malta (Минск), ATMOS (Новосибирск), «БИБН» (Петербург), Lera Loma (Москва) и «Аптагай» (Чехов).

По правилам фестиваля, ни одна из этих групп еще не давала сольных концертов в Москве.

В качестве guest star заявлена группа «Конус Маха», исполняющая тяжелую акустику с элементами прогрессивного инди-фолка.

В жюри «Индюшат-2021» входят идеолог фестиваля, писатель, журналист, основатель Kushnir Production Александр Кушнир, генеральный директор и глава A&R NErpm Russia Надежда Бойчевски, скаут Universal Music, основатель телеграм-канала «Русский Шаффл» Олег Кармунин, продюсер Валерий Мифодовский, ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Никита Василенко, ведущий радиостанции «Европа Плюс» Александр Генерозов, обозреватель «Независимой газеты» Марианна Власова, журналист Дмитрий Люкайтис, продюсер Маша Федотова и другие.







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