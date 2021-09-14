Тимофей Кулябин поставит в Новосибирске «Дикую утку» Ибсена

Тимофей Кулябин на презентации 102-го сезона театра «Красный факел» © Театр «Красный факел»

18 и 19 декабря в Новосибирском государственном академическом театре «Красный факел» пройдут премьерные представления спектакля «Дикая утка» по пьесе Генрика Ибсена в постановке главного режиссера театра Тимофея Кулябина.

«Этот спектакль мало репетируется в репзале. Чтобы понять, как устроен быт этих героев, чтобы понять, как они живут, мы арендовали небольшое помещение, внутри которого сейчас строится квартира и студия, где будет жить эта семья из четырех человек. От того, как герои там заживут, я буду принимать решение, как это потом будет выглядеть на сцене», — цитирует Тимофея Кулябина ТАСС.

По словам режиссера, в этом помещении будет оборудовано рабочее место для одного из персонажей, который по сюжету является фотографом. Весь репетиционный процесс будет снят на камеру, что позволит создать видеоверсию постановки.

Как сообщает сайт театра «Красный факел», над спектаклем также работают художник Олег Головко, драматург Ольга Федянина, художник по свету Тарас Михалевский, сайнд-дизайнер Тимофей Пастухов и помощник режиссера Наталья Ярушкина.

В ролях Андрей Черных, Елена Жданова, Павел Поляков, Владимир Лемешонок, Денис Казанцев, Ирина Кривонос, Луиза Русанова, Анастасия Плешкань и Александр Дроздов.

Драма Генрика Ибсена «Дикая утка» была впервые представлена в 1885 году в Бергенском театре. На русском языке пьеса была издана под названием «Семейство Экдаль» в 1892 году.

В центре сюжета семейная драма. Сын крупного коммерсанта Грегерс Верле возвращается в родной город после многолетнего отсутствия. Он начинает жить в семье своего близкого знакомого — фотографа, и решив, что члены семьи погрязли во лжи, стремится открыть им правду. Грегерс считает, что это позволит строить им новые, честные отношения. Однако открывшаяся истина окончательно отчуждает друг от друга героев пьесы.

В интерпретации Тимофея Кулябина пьеса сохранит свой основной смысл, но действие будет перенесено в наше время, и оригинальный текст будет на 90% переписан.







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