Музей как исследовательский хаб обсудят на конференции в Москве

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24 и 25 сентября пройдет 8-я международная конференция Музея современного искусства «Гараж». Тема конференции – «Утопии (не)знания: музей как исследовательский хаб» – призвана переосмыслить роль музеев в создании, передаче и сохранении знания.
Как сообщает пресс-служба музея «Гараж», конференция пройдет в офлайн- и онлайн-форматах. Трансляция будет доступна в дни конференции.
Со второй половины XX века музеи столкнулись с необходимостью пересмотреть основы своей деятельности. Они стали обращать все большее внимание на исследовательскую работу — практики создания и распространения (не) знания. Новые внешние взаимодействия музеев позволяют говорить об особых горизонтальных способах производства и обмена знанием, формирующих новое понимание музея как исследовательского хаба.
Кураторы конференции — координатор международной издательской программы музея современного искусства «Гараж», культуролог Катерина Суверина и научный сотрудник Центра антропологических исследований музеев и наследия Берлинского университета имени Гумбольдта, исследователь и журналист Андрей Завадский.
Темы докладов и расписание конференции приводятся на ее странице.
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