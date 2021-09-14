Музей как исследовательский хаб обсудят на конференции в Москве

Выставка «Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985» в музее «Гараж». Москва, 2019 © Юрий Пальмин / Музей современного искусства «Гараж»

24 и 25 сентября пройдет 8-я международная конференция Музея современного искусства «Гараж». Тема конференции – «Утопии (не)знания: музей как исследовательский хаб» – призвана переосмыслить роль музеев в создании, передаче и сохранении знания.

Как сообщает пресс-служба музея «Гараж», конференция пройдет в офлайн- и онлайн-форматах. Трансляция будет доступна в дни конференции.

Со второй половины XX века музеи столкнулись с необходимостью пересмотреть основы своей деятельности. Они стали обращать все большее внимание на исследовательскую работу — практики создания и распространения (не) знания. Новые внешние взаимодействия музеев позволяют говорить об особых горизонтальных способах производства и обмена знанием, формирующих новое понимание музея как исследовательского хаба.

Кураторы конференции — координатор международной издательской программы музея современного искусства «Гараж», культуролог Катерина Суверина и научный сотрудник Центра антропологических исследований музеев и наследия Берлинского университета имени Гумбольдта, исследователь и журналист Андрей Завадский.

Темы докладов и расписание конференции приводятся на ее странице.







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