Объявлена событийная программа арт-проекта «Здесь и сейчас»

© Музей Москвы

Встречи с художниками, веломаршруты и конференция по паблик-арту вошли в событийную программу фестиваля «Здесь и сейчас: Современное искусство на улицах города», организованного Музеем Москвы и объединением «Выставочные залы Москвы».

Программу откроют встречи с художниками Романом Ермаковым (18 сентября в Музее Москвы) и Сергеем Шеховцовым (23 сентября в галерее «ЗДЕСЬ на Таганке»).

Первую лекцию 2 октября в галерее «На Шаболовке» прочитает фотограф, художник, автор стрит-арт-проекта #Маленькиелюди Иван Симонов. Тема лекции: «Городские микроинтервенции».

Центральным событием событийной программы проекта «Здесь и сейчас: Современное искусство на улицах города» станет международная конференция по паблик-арту в городской среде «Искусство в городе». Она пройдет 22 и 23 октября в Музее Москвы.

Также в программе серия мастер-классов курса «Супергид», на которых москвоведы расскажут, как придумать и спланировать прогулку по городу.

Подробное расписание событийной программы проекта «Здесь и сейчас» опубликовано на сайте Музея Москвы.







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