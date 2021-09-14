Объявлена событийная программа арт-проекта «Здесь и сейчас»

Ты ль Данту диктовала
Хрупкость и модернизм: главное зерно выставки «Музы Монпарнаса»14 сентября 2021918
Встречи с художниками, веломаршруты и конференция по паблик-арту вошли в событийную программу фестиваля «Здесь и сейчас: Современное искусство на улицах города», организованного Музеем Москвы и объединением «Выставочные залы Москвы».
Программу откроют встречи с художниками Романом Ермаковым (18 сентября в Музее Москвы) и Сергеем Шеховцовым (23 сентября в галерее «ЗДЕСЬ на Таганке»).
Первую лекцию 2 октября в галерее «На Шаболовке» прочитает фотограф, художник, автор стрит-арт-проекта #Маленькиелюди Иван Симонов. Тема лекции: «Городские микроинтервенции».
Центральным событием событийной программы проекта «Здесь и сейчас: Современное искусство на улицах города» станет международная конференция по паблик-арту в городской среде «Искусство в городе». Она пройдет 22 и 23 октября в Музее Москвы.
Также в программе серия мастер-классов курса «Супергид», на которых москвоведы расскажут, как придумать и спланировать прогулку по городу.
Подробное расписание событийной программы проекта «Здесь и сейчас» опубликовано на сайте Музея Москвы.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:05Тимофей Кулябин поставит в Новосибирске «Дикую утку» Ибсена
16:27Музей как исследовательский хаб обсудят на конференции в Москве
16:06В Уральской индустриальной биеннале примут участие художники из 23 стран
14:19Пермский театр оперы и балета представил планы на 150-й сезон
13:56Объявлена событийная программа арт-проекта «Здесь и сейчас»
13:00Петиция: Мы требуем отменить закон об «иноагентах»
12:16Музыканты из разных стран выступят на XR-концерте в защиту Антарктики
13 сентября 2021
16:19Награждены лучшие российские сериалы
15:02В КЦ ЗИЛ пройдут вечера современного танца и перформансаВсе новости
Хрупкость и модернизм: главное зерно выставки «Музы Монпарнаса»14 сентября 2021918
Эвелина Руденко поговорила с журналистом Петром Маняхиным, который был признан иноагентом, и журналисткой Катей Арениной, которая была в инициативной группе медиастрайка «Нет иностранных агентов, есть журналисты»14 сентября 2021821
Мировая премьера фильма известного режиссера-документалиста об одной большой жизни. Его героиня — племянница Михоэлса, создававшая, помимо прочего, советское телевидение13 сентября 20213152
Анна Меликова о победителе и еще двух важных фильмах основного конкурса Мостры13 сентября 20211626
Правила философа Якова наращивают свой диаметр13 сентября 20211417
Экспериментальная лирика Моники Ринк плотно связана с опытом графических искусств12 сентября 20211846
Певица Саша Виноградова и виолончелистка Алина Ануфриенко — о совместном импровизационном альбоме «Око» и его терапевтическом эффекте10 сентября 20213229
Клим о своей «Мастерской киноактера» в МШНК10 сентября 20213992
Жизнерадостный нуар в духе саундтреков к фильмам Линча и Финчера: оригинальная музыка к сериалу от московских кинокомпозиторов10 сентября 20212695
«По мановению бумажки люди превращаются в инолюдей»: премьера клипа творческих наследников Петра Мамонова из Екатеринбурга9 сентября 20213588
Из новой книги стихов Лиды Юсуповой «Шторка»9 сентября 20213702
«Первая в истории якутянка на сцене “Евровидения”» — о дебютном альбоме, участии в телеконкурсах, работе с Manizha и предвзятом отношении8 сентября 20213831