Пермский театр оперы и балета представил планы на 150-й сезон

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Сегодня, 14 сентября, в Пермском театре оперы и балета прошла презентация сезона 2021/2022. В своем юбилейном сезоне театр продолжит сотрудничать с российскими режиссерами новой волны, представит ряд балетных премьер, возобновит несколько спектаклей и проведет конкурс артистов балета «Арабеск».
Как сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета, о запланированных премьерах и других предстоящих событиях рассказали генеральный директор театра Довлет Анзароков, главный дирижер Артем Абашев и руководитель балетной труппы Антон Пимонов.
Пермская опера продолжит сотрудничество с ключевыми театральными режиссерами новой волны. После долгого перерыва на отечественную сцену возвращается Василий Бархатов, в Перми он представит новую трактовку «Фауста» Гуно.
В марте состоится премьера «Евгения Онегина» Чайковского в постановке Владиславса Наставшевса. Этот спектакль станет первой работой режиссера на большой оперной сцене.
Еще один дебют состоится в июне: Аркадий Ипполитов станет куратором заключительной оперной премьеры сезона, «Нормы» Беллини. Музыкальный руководитель постановки — один из ведущих молодых российских дирижеров Мигран Агаджанян.
В ноябре театр представит первый полноформатный спектакль руководителя балетной труппы Антона Пимонова — «Путеводитель по балету». «Новая партитура петербургского композитора Настасьи Хрущевой, написанная специально по заказу театра, встречается в этой премьере с третьим актом "Спящей красавицы" Петра Чайковского, а современная хореография Антона Пимонова соседствует с классикой Мариуса Петипа», — отметили в пресс-службе.
Идею разных языков танца продолжит «Дягилев. Hommage». Проект Владимира Васильева откроет конкурс артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой. Хореографы-участники конкурса разных лет поставят миниатюры на музыку композиторов эпохи Сергея Дягилева.
В феврале в репертуар театра вернутся два шедевра хореографии конца ХХ века — «Свадебка» Иржи Килиана и «The Second Detail» Уильяма Форсайта.
В сезоне 2021/2022 впервые за последние годы репертуар театра пополнится постановкой, обращенной к новому поколению зрителей. В декабре на сцене частной филармонии «Триумф» состоится премьера симфонической сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк» в постановке Александры Ловянниковой.
В новом сезоне будет продолжена традиция симфонических, камерных и хоровых концертов. Новые программы представят Камерный оркестр Пермской оперы под управлением Артема Абашева и хор Parma Voices под управлением Евгения Воробьева. Сохраняя стилистическое разнообразие программ, коллективы продолжат делать особый акцент на сочинениях современных композиторов.
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