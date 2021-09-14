Музыканты из разных стран выступят на XR-концерте в защиту Антарктики

© Jay Ruzesky / Unsplash

16 сентября исполнители из России, Великобритании и Чили при помощи современных технологий перенесутся в Антарктику и дадут совместный концерт, чтобы привлечь внимание общественности к необходимости защиты вод самого южного континента Земли.

Как сообщают организаторы, в XR-концерте «Антарктика только одна» (Only One Antarctica) примут участие звезды британских чартов Джесс Глинн и Джулиан Перретта, чилиец Джо Васконселлос, главная российская группа миллениума «Мумий Тролль», Дмитрий Маликов, Моя Мишель и Шура Би-2, герои нового музыкального поколения Favlav и Максим Свобода.

Трансляция концерта начнется в 20:00 мск на сайте Lookport.live, на YouTube-канале «Муз-ТВ» и в сообществе Lookport «ВКонтакте».

Цель концерта — привлечь внимание к малоизвестному, но чрезвычайно важному международному органу — Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики АНТКОМ, которая уполномочена защищать Южный океан, инициируя создание трех крупных морских охраняемых районов в Восточной Антарктике, около Антарктического полуострова, и море Уэдделла в ходе встречи в октябре 2021 года.

Когда страны-члены АНТКОМ придут к соглашению, природоохранные зоны Южного океана увеличатся почти на 4 млн кв.км, что станет величайшим актом защиты океана в истории.

Помочь защитить Антарктику можно, присоединившись к концерту и подписав петицию в поддержку акта #CallOnCCAMLR.

«Я вырос у Японского моря и мне всегда казалось, что в океане намного больше искренности и жизни, чем на суше, на той суше, которую мы сапиенсы научились лишь ковырять в поисках иногда совершенного ненужных нам богатств , которых мы даже не знаем как перераспределить. Что мы хорошо научились, так это не видеть собственных берегов. Сейчас самое время создавать охраняемые зоны в океане и на суше, сохранять их первозданный вид, чтобы планета была готова поделиться своими прелестями с будущими поколениями», — говорит лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.







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