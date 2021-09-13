Пермская резиденция musicAeterna разместится на Заводе Шпагина

© Юлия Баталина

На территории Завода Шпагина в Перми началось обследование здания «Литера А». Его предполагается переоборудовать для организации пермской резиденции Теодора Курентзиса и musicAeterna.

Как сообщает пермское издание «Новый компаньон», там же расположится штаб Дягилевского фестиваля и будут проходить его основные концерты. Для этого планируется улучшить акустические качества большого зала.

Отмечается, что идея отвести под резиденцию musicAeterna здание «Литера А» принадлежит самому Теодору Курентзису, которому очень понравилось проводить там ночные концерты на Дягилевском фестивале в июне 2021 года.

Ранее «Литера А» предназначалась для размещения Музея современного искусства PERMM.







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