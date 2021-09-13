Третьяковка, Пушкинский музей, «Гараж» и «ГЭС-2» объединяются в «Музейную четверку»

© Предоставлено пресс-службой Музея современного искусства «Гараж»

14 сентября в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в Москве состоится презентация проекта «Музейная четверка» или М4 — объединения четырех музейных институций: Государственной Третьяковской галереи (ГТГ), Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ), Музея современного искусства «Гараж» и Дома культуры «ГЭС-2».

Как сообщает пресс-служба музея «Гараж», цель «Музейной четверки» — развитие общественных пространств с помощью создания гибких коллективных и индивидуальных маршрутов, включающих известные и необычные городские локации, музейные собрания и временные экспозиции, музыкальные и перформативные события, а также просветительские мероприятия. Объединение институций дает возможность жителям и гостям города переосмыслить культурную географию столицы и планировать посещение с учетом своих предпочтений и интересов, временных ограничений и — в дальнейшем — степени мобильности.

Неформальные объединения культурных институций, подобные «Музейной четверке», существуют во многих больших городах по всему миру. Например, в Вене это Музейный квартал, в Нью-Йорке и Лондоне — Музейная миля. Каждая из этих локаций ежегодно привлекает миллионы туристов и местных жителей. Московская инициатива также ориентирована на взаимодействие с широкой аудиторией: жителями Москвы и гостями города, которые интересуются культурной жизнью столицы.

Презентация М4 пройдет в формате дискуссии с директорами институций, входящих в объединение: Зельфирой Трегуловой (ГТГ), Мариной Лошак (ГМИИ), Антоном Беловым (музей «Гараж») и Терезой Иароччи Мавикой (фонд V–A–C).

Модератором выступит Варвара Мельникова, директор Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» и партнер консалтинговой компании КБ Стрелка.

В ходе дискуссии будет презентован сайт «Музейной четверки», аккумулирующий сезонно обновляемые маршруты от каждой институции, новости и последние события из их жизни.

До конца года будет разработана важная часть платформы — «Доступная карта», на которой будут обозначены пандусы, доступные туалеты, а также труднодоступные точки, различные зоны сенсорной нагрузки и другие аспекты среды, необходимые для комфортного прохождения маршрутов.







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